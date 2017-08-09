16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,9611   EUR  70,4183  

​Хищники и травоядные

Давайте сначала разложим частички паззла. На сургутском хлебозаводе прошло «маски-шоу» с выемкой документации. «Администрация города после прихода новой команды проводит ревизию дел на муниципальных предприятиях и в структурных подразделениях администрации», – так прокомментировал событие зам мэра Сургута Алексей Жердев. В результате той же ревизии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства Алексея Фокеева.

В отношении бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова тем временем возбуждено еще три уголовных расследования в рамках одного производства. Таким образом, на Попове «висит» уже пять уголовных дел – два «песочных», а также по поводу выделения субсидии совхозу «Северное», передачи помещения национальной общине «Украинская Родина» и покупки помещения под детский сад без торгов.

При этом «песочные» дела, из-за которых Дмитрий Валерьевич ушел в отставку, похоже, уходят в тот самый песок – уже больше года арбитражный суд не может признать оспариваемую сделку незаконной. Новые дела, вероятно, должны подпереть стенку из песка – «чистый» бывший мэр сейчас совсем не ко времени.

В конце марта нынешнего года внезапно был уволен с должности начальник контрольно-ревизионного управления мэрии Владимир Яремаченко, который через суд восстановил свои трудовые права, но возвращаться на прежнюю работу не собирается. Контрольно-ревизионное управление – как раз тот орган, который должен проводить ту самую ревизию, по итогам которой писались заявления в УВД.

Сам Яремаченко так прокомментировал свою историю в разговоре с siapress.ru: «В том распоряжении, которое мне было предъявлено в конце рабочего дня накануне одного из отпусков по графику, не было указано ни слова относительно того, за что меня увольняют».

Если непонятно «за что», то следует задать другой вопрос: «для чего»?

Тут же вспоминается попытка уволить заместителя мэра Наталью Алешкову месяцем ранее, в феврале текущего года. «С удивлением обнаружила, что в границах сургутской администрации, оказывается, не действует российское законодательство, – говорила тогда Алешкова корреспонденту siapress.ru. – На данный момент я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Известно, что в данной ситуации уволить человека невозможно ни по каким показаниям».

Напомню, что формально Алешкову не уволили, Вадим Шувалов «всего лишь» сократил ее должность, передав полномочия… Алексею Жердеву. Но в итоге от этих планов пришлось отказаться – закон есть закон. Кстати, Алешкова – отличный юрист, присутствие которого на рабочем месте также, судя по всему, не приветствуется. Пока де факто достигнут компромисс – она не уволена, но сидит дома.

В связи с этим в несколько новом свете всплывает история ухода из администрации и директора департамента образования Татьяны Османкиной и «шатания кресла» под последним оставшимся заместителем мэра из «старой команды» Александром Пелевиным. Попытка отменить социальные льготы в детсадах для многодетных семей и участников боевых действий изначально выглядела провальной в силу одной только «вывески» – неважно, что по сути льготы сохранялись. Османкина была назначена «крайней» и ушла, Пелевин едва усидел.

Спускаемся уровнем ниже, там – увольнения из-за не пройденной аттестации и судебные разбирательства по поводу дисциплинарных взысканий в различных структурных подразделениях мэрии.

Сложив эти части паззла в целое, несложно увидеть, что идет чистка, я бы даже сказал – зачистка. Не косметический ремонт, не замена тех или иных знаковых фигур, а ремонт капитальный, с полной заменой «мебели» и «проводки». Если прежнюю администрацию Попова неоднократно обвиняли в нерешительности при попытках обновить команду, то теперь действуют быстро и решительно. Отсюда и жесткие методы на грани законодательного фола. А пробный шар с хлебозаводом – вектор направления, указатель на то, чем, собственно, новая команда планирует заниматься.

Сургут с административной точки зрения – городок маленький, незаметный, районный центр, каких сотни и тысячи. С точки зрения экономики – это третий по мощи промышленный центр страны после Москвы и Питера. То есть очень вкусный, лакомый кусок в невзрачной обертке.

Понятно, что большие вопросы здесь решает «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Россети» и т.п., административную работу выполняют федеральные структуры в Москве и региональные в Ханты-Мансийске. Администрация Сургута на этом фоне – управление при департаменте при министерстве, не более того.

Вместе с тем здесь, на уроне городского хозяйства, остается немало вкусных крошек для хищников. Отлаженное городское хозяйство и платежеспособное по российским меркам население – это же золотое дно для стрижки коммунальных (и не только) купонов! О скромном желании объединить «Горсвет», «Горводоканал», ГТС и РКЦ мы (и не только мы) уже говорили – и за этим суперпроектом с последующей возможной приватизацией созданного монополиста маячит все та же «новая команда», которая уже предприняла отчасти небезуспешные попытки заменить руководство этих МП.

Впрочем, меньше всего я хочу делать из наших новых чиновников эдаких монстров, которые пришли пожрать наш милый городок. Вполне допускаю, что они – белые и пушистые, что их интересуют перспективы карьерного роста, а также желание оздоровить местную власть и сделать Сургут процветающим. Первые шаги на этом поприще сделаны: администрация города перевернута верх дном, прошла (идет) ревизия, написаны (пишутся) заявления в УВД, заводятся уголовные дела и т.д.

А еще прошел субботник по уборке скошенной травы.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:27, просмотров: 96, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Столб
не нравится
Сегодня в 17:59
+100500!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Маленькому сургутянину Вове Антонченко нужна наша помощь

Маленькому сургутянину Вове Антонченко нужна наша помощь
Повторный курс реабилитации в Китае поможет ему встать на ноги
Анастасия Семихатских Сегодня в 16:54
85 0
​И все-таки, зачем ОМОН был на хлебозаводе?

​И все-таки, зачем ОМОН был на хлебозаводе?
После «изъятия» документов на хлебозаводе следователями в сопровождении ОМОНа остаются вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать от прокурора Сургута
Альберт Леонов, председатель ОО «Правоведы» Сегодня в 15:57
178 0
​Более половины читателей siapress.ru так или иначе занимаются спортом // ИНФОГРАФИКА

​Более половины читателей siapress.ru так или иначе занимаются спортом // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:00
186 0
Статья дня. В мэрии Сургута началась операция «Преемник»

Статья дня. В мэрии Сургута началась операция «Преемник»
В Югре внутриэлитный раскол. Шувалов еще не ушел, а его место уже делят
Антон Степыгин © Служба новостей «URA.Ru» Сегодня в 09:38
869 6
Статья дня. Боль и унижение

Статья дня. Боль и унижение
Я не призываю всех жить в столетних деревяшках. Просто если так вышло, что в городе по какой-то причине сегодня такие дома стоят, то они могут быть не гниющей раной, а украшением!
Илья Варламов, блогер 08 августа в 17:36
509 0
Запрос на перемены есть, но он не будет удовлетворен

Запрос на перемены есть, но он не будет удовлетворен
О трансформации общественных настроений в России
Федор Крашенинников, политолог 08 августа в 17:07
402 1
​Нервозность на рынке снижается. Правда, вместе с торговыми оборотами // АУДИО, ТЕКСТ

​Нервозность на рынке снижается. Правда, вместе с торговыми оборотами // АУДИО, ТЕКСТ
Какого-то особого позитива для рубля в августе не просматривается. Наш прогноз по курсам доллара и евро к рублю на конец августа 61-64 – к доллару, 72-75,5 – к евро.
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала «БКС Премьер» 08 августа в 13:48
306 0
​Больше половины собачников из аудитории siapress.ru убирают за своим питомцем на прогулке // ИНФОГРАФИКА

​Больше половины собачников из аудитории siapress.ru убирают за своим питомцем на прогулке // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 08 августа в 11:21
338 0
Архитектурное безобразие. Зачем силовикам Алексей Фокеев?

Архитектурное безобразие. Зачем силовикам Алексей Фокеев?
Какую цель преследует уголовное дело: наведение порядка в местной власти или банальный и не очень изящный передел местных властных ресурсов?
Артем Мазнев 07 августа в 18:03
1521 3
Олег Владимиров

​Сходили за хлебушком
В нынешней России почти все несерьезно, кроме денег. Власть? Это инструмент, добывающий деньги. Почти все остальное – имитация. Если взять это за аксиому, то и ОМОН на хлебозаводе не будет казаться чем-то противоестественным.
Олег Владимиров 07 августа в 16:07
1169 5
Статья дня. Сургутские тайны. Две загадки миллиардера Владимира Богданова

Статья дня. Сургутские тайны. Две загадки миллиардера Владимира Богданова
Зачем его компания держит астрономические суммы на депозитах в российских банках преимущественно в долларах США?
Елена Березанская, Forbes 07 августа в 12:52
5491 5
Аудитория siapress.ru не жалует сургутские пляжи и водоемы // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru не жалует сургутские пляжи и водоемы // ИНФОГРАФИКА
С учетом того, какие у нас реки и пляжи, наших читателей можно понять
Редакция СИА-ПРЕСС 07 августа в 11:00
482 0
Села батарейка

Села батарейка
О порядке расторжения брака
Анастасия Семихатских 06 августа в 13:35
927 0
Анастасия Наумова:«Наш город весьма консервативен, нужно чуть больше свободы»

Анастасия Наумова:«Наш город весьма консервативен, нужно чуть больше свободы»
Надежда Макаренко 06 августа в 09:10
891 0
​Сплетенье душ, времён и судеб

​Сплетенье душ, времён и судеб
Сургут получил ещё одну книгу о своей истории
Людмила Захарова 05 августа в 09:15
1400 0
Анна Дробышева: «Собака, обученная на поиск наркотиков, всегда настороже»

Анна Дробышева: «Собака, обученная на поиск наркотиков, всегда настороже»
​В Кинологическом центре Сургута – месте, о котором мало кто знает, работают лучшие кинологи округа, и содержится порядка 30 собак. Корреспондент «НГ» встретился с полицейским (кинологом) ОБ ППС УМВД России по Сургуту, старшим сержантом полиции Анной Дробышевой
Лилия Сулейманова 04 августа в 13:34
856 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика