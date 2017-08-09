​Хищники и травоядные

Давайте сначала разложим частички паззла. На сургутском хлебозаводе прошло «маски-шоу» с выемкой документации. «Администрация города после прихода новой команды проводит ревизию дел на муниципальных предприятиях и в структурных подразделениях администрации», – так прокомментировал событие зам мэра Сургута Алексей Жердев. В результате той же ревизии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства Алексея Фокеева.

В отношении бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова тем временем возбуждено еще три уголовных расследования в рамках одного производства. Таким образом, на Попове «висит» уже пять уголовных дел – два «песочных», а также по поводу выделения субсидии совхозу «Северное», передачи помещения национальной общине «Украинская Родина» и покупки помещения под детский сад без торгов.

При этом «песочные» дела, из-за которых Дмитрий Валерьевич ушел в отставку, похоже, уходят в тот самый песок – уже больше года арбитражный суд не может признать оспариваемую сделку незаконной. Новые дела, вероятно, должны подпереть стенку из песка – «чистый» бывший мэр сейчас совсем не ко времени.

В конце марта нынешнего года внезапно был уволен с должности начальник контрольно-ревизионного управления мэрии Владимир Яремаченко, который через суд восстановил свои трудовые права, но возвращаться на прежнюю работу не собирается. Контрольно-ревизионное управление – как раз тот орган, который должен проводить ту самую ревизию, по итогам которой писались заявления в УВД.

Сам Яремаченко так прокомментировал свою историю в разговоре с siapress.ru: «В том распоряжении, которое мне было предъявлено в конце рабочего дня накануне одного из отпусков по графику, не было указано ни слова относительно того, за что меня увольняют».

Если непонятно «за что», то следует задать другой вопрос: «для чего»?

Тут же вспоминается попытка уволить заместителя мэра Наталью Алешкову месяцем ранее, в феврале текущего года. «С удивлением обнаружила, что в границах сургутской администрации, оказывается, не действует российское законодательство, – говорила тогда Алешкова корреспонденту siapress.ru. – На данный момент я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Известно, что в данной ситуации уволить человека невозможно ни по каким показаниям».

Напомню, что формально Алешкову не уволили, Вадим Шувалов «всего лишь» сократил ее должность, передав полномочия… Алексею Жердеву. Но в итоге от этих планов пришлось отказаться – закон есть закон. Кстати, Алешкова – отличный юрист, присутствие которого на рабочем месте также, судя по всему, не приветствуется. Пока де факто достигнут компромисс – она не уволена, но сидит дома.

В связи с этим в несколько новом свете всплывает история ухода из администрации и директора департамента образования Татьяны Османкиной и «шатания кресла» под последним оставшимся заместителем мэра из «старой команды» Александром Пелевиным. Попытка отменить социальные льготы в детсадах для многодетных семей и участников боевых действий изначально выглядела провальной в силу одной только «вывески» – неважно, что по сути льготы сохранялись. Османкина была назначена «крайней» и ушла, Пелевин едва усидел.

Спускаемся уровнем ниже, там – увольнения из-за не пройденной аттестации и судебные разбирательства по поводу дисциплинарных взысканий в различных структурных подразделениях мэрии.

Сложив эти части паззла в целое, несложно увидеть, что идет чистка, я бы даже сказал – зачистка. Не косметический ремонт, не замена тех или иных знаковых фигур, а ремонт капитальный, с полной заменой «мебели» и «проводки». Если прежнюю администрацию Попова неоднократно обвиняли в нерешительности при попытках обновить команду, то теперь действуют быстро и решительно. Отсюда и жесткие методы на грани законодательного фола. А пробный шар с хлебозаводом – вектор направления, указатель на то, чем, собственно, новая команда планирует заниматься.

Сургут с административной точки зрения – городок маленький, незаметный, районный центр, каких сотни и тысячи. С точки зрения экономики – это третий по мощи промышленный центр страны после Москвы и Питера. То есть очень вкусный, лакомый кусок в невзрачной обертке.

Понятно, что большие вопросы здесь решает «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Россети» и т.п., административную работу выполняют федеральные структуры в Москве и региональные в Ханты-Мансийске. Администрация Сургута на этом фоне – управление при департаменте при министерстве, не более того.

Вместе с тем здесь, на уроне городского хозяйства, остается немало вкусных крошек для хищников. Отлаженное городское хозяйство и платежеспособное по российским меркам население – это же золотое дно для стрижки коммунальных (и не только) купонов! О скромном желании объединить «Горсвет», «Горводоканал», ГТС и РКЦ мы (и не только мы) уже говорили – и за этим суперпроектом с последующей возможной приватизацией созданного монополиста маячит все та же «новая команда», которая уже предприняла отчасти небезуспешные попытки заменить руководство этих МП.

Впрочем, меньше всего я хочу делать из наших новых чиновников эдаких монстров, которые пришли пожрать наш милый городок. Вполне допускаю, что они – белые и пушистые, что их интересуют перспективы карьерного роста, а также желание оздоровить местную власть и сделать Сургут процветающим. Первые шаги на этом поприще сделаны: администрация города перевернута верх дном, прошла (идет) ревизия, написаны (пишутся) заявления в УВД, заводятся уголовные дела и т.д.

А еще прошел субботник по уборке скошенной травы.