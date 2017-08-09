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Маленькому сургутянину Вове Антонченко нужна наша помощь

Повторный курс реабилитации в Китае поможет ему встать на ноги

В декабре прошлого года СИА-ПРЕСС рассказал историю Вовы Антонченко – десятилетнего мальчика, который на протяжении всей своей жизни борется с тяжелейшими заболеваниями: двойная спастическая гемиплегия (самая тяжелая форма ДЦП) задержка психоречевого развития, симптоматическая фокальная эпилепсия с вторично-генерализованными приступами. Мальчик не может сам себя обслуживать, ходить и сидеть.

За свою жизнь Вова перенес восемь сложных операций на ноги. Помимо этого, ребенок постоянно вынужден проходить болезненные медицинские процедуры, которые должны поддерживать его хрупкое здоровье. Но для того, чтобы бороться дальше, Вове необходима продолжительная и качественная реабилитация.

Благодаря предыдущим сборам он прошел дорогостоящий курс лечения в Китае. В Поднебесной мальчик научился стоять на четвереньках, самостоятельно сидеть, а также стоять с поддержкой.

Следующий этап – научиться ходить. Но для продолжения реабилитации необходимо собрать 1 472 144 рублей (на 09 августа 2017 г. собрано 53 540 рублей).

В эту сумму входит 182 дня проживания в больнице (с 15 октября 2017 по 15 апреля 2018), операция, анализы и исследования, лечебная физкультура, различные терапии, лекарства.

Однако самостоятельно собрать такие деньги маме мальчика, Ларисе Антонченко, не под силу. Тем более, что сына она воспитывает одна.

Редакция СИА-ПРЕСС просит всех неравнодушных оказать посильную финансовую помощь юному сургутянину. Это подарит ему столь желанный шанс – научиться ходить.


Реквизиты для перевода денежных средств:

Сбербанк 4276 6734 8685 8478 (получатель Лариса Владимировна А.)

Газпромбанк 5264 8325 8712 3049 (Получатель Лариса Владимировна А.)

Сургутнефтегазбанк 4324 3300 1092 5115 (Получатель Лариса Владимировна А.)

Со всеми документами можно ознакомиться в группе ВКонтакте и на сайте фонда «Благо Дарю».


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Сегодня в 16:54, просмотров: 87, комментариев: 0


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