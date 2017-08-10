«Строитель должен созидать,он не может жить без строительства, созидание есть песнь, его молитва, его труд». Николай Рерих, философ и художник

Уважаемые строители Сургута!

В эти августовские дни отмечается самый мирный и добрый праздник.

День строителя поистине всенародный.

Полвека тому назад, утопая в болотах и песках, по снегам и бездорожью закладывалась основа экономики нашего северного региона. Было положено начало добычи «большой нефти», строители- первопроходцы возводили первую сургутскую ГРЭС, строили жилые микрорайоны, школы и детские сады.

Строители тех, уже далеких 60-х, 70-х годов - люди по истине героических дней, их замечательные имена составляют гордость и славу нашего города. Иосиф Каролинский, Григорий Кукуевицкий, Валентин Солохин, Вера Панасевич, Анатолий Нечушкин, Виктор Унжаков, Вячеслав Волков, Николай Сторожук… Низкий поклон и слова глубокой признательности первым сургутским строителям, кто был у истоков современного Сургута.

Уважаемые коллеги! Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником! Крепкого вам здоровья, творческого вдохновения и новых достижений в вашем благородном труде!