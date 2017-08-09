​И все-таки, зачем ОМОН был на хлебозаводе?

После «изъятия» документов на хлебозаводе следователями в сопровождении ОМОНа остаются вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать от прокурора Сургута:

О целесообразности появления ОМОНа ввиде силовой поддержке следователей? Это была «производственная необходимость»?

Документацию предприятия «охраняли» головорезы или было три кольца неприступной обороны? Может, работники муниципального предприятия хотели дать «отпор»?!

Как простое процессуальное действие можно превратить акт устрашения, унижения?