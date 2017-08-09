Портал siapress.ru провел опрос среди своих читателей и выяснил, что чуть более 40 процентов респондентов не занимаются спортом. Почти столько же ответили, что занимаются спортом, но с перерывами (37,8 процента). И лишь пятая часть (21,2 процента) занимается спортом постоянно.
Более половины читателей siapress.ru так или иначе занимаются спортом // ИНФОГРАФИКА
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