Статья дня. В мэрии Сургута началась операция «Преемник»

В Сургуте заговорили о возможной смене власти в городе. В ключевых группах влияния на главный мегаполис ХМАО появилась версия, что через год действующий мэр Вадим Шувалов может подать в отставку, а своим преемником попробует сделать «варяга» — вице-мэра Алексея Жердева.

Эту гипотезу начали обсуждать после череды действий сургутской мэрии, сыгравших на усиление позиций Жердева. Сначала исполняющим обязанности на время своего отпуска Вадим Шувалов оставил именно выходца из Костромы. Став главным человеком в Сургуте врио публично рассказал, что в администрации ведется масштабная ревизия дел предыдущей команды, что привело к выемке документов на муниципальном хлебозаводе в сопровождении ОМОНа, а также уголовному делу в отношении бывшего главного архитектора Сургута Алексея Фокеева.

«Когда Шувалов был избран главой, кулуарно сразу заявлялось — это максимум на один срок, а скорее всего на пару лет. Если судить по кадровой политике мэра, то вот он преемник — приехавший из Костромы Алексей Жердев. Фактически, это второе лицо администрации», — считает источник, знакомый с положением дел в сургутской мэрии. Собеседник уточняет, этот сценарий могут разыграть весной 2018 года, во время президентской кампании, чтобы избежать неприятного сюрприза от местных депутатов — именно они по принятой в регионе схеме выбирают мэра.

«Дума не подконтрольна действующей администрации. Скорее всего, здесь будет расчет, что перед выборами президента в центре будут пристально мониторить ситуацию на местах, и не позволят никому заниматься самодеятельностью — отказ выбрать согласованного кандидата может аукнуться депутатам. Другой вопрос, что Жердева еще надо будет согласовать», — комментирует инсайдер.

42-летний вице-мэр Алексей Жердев приехал в Сургут в 2016 году. Ранее чиновник работал в Костроме, в налоговой полиции, возглавлял правление «Кострома — Селькомбанка» и занимал руководящие должности в местном филиале ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». Последним местом работы Жердева было ОАО «Управляющая компания «Русэнергокапитал», где он занимал должность заместителя гендиректора. По неофициальным данным, замглавы является «серым кардиналом» города — курирует ряд кадровых перестановок в мэрии, а также возможный вариант приватизации коммунального хозяйства. О планах стать мэром Жердев пока что публично не заявлял.

По информации «URA.RU», в ключевых группах влияния Сургута сценарий отставки Шувалова не просто обсуждается — в городе подыскивают кандидатов, способных составить конкуренцию Жердеву и действующей администрации.

По данным инсайдеров, старая команда мэрии рассчитывает на клан строителей Кандаковых. Депутат окружной Думы Илья Кандаков недавно возглавил проект по строительству университетского кампуса в Сургуте, оставив должность гендиректора СФК «Сургутгазстрой».

«Условно это можно назвать операцией „свой-чужой“. Кандаковы еще во времена Дмитрия Попова планировали сделать мэром Илью Сергеевича, но тогда это не нашло поддержки и понимания в городе. Сейчас ситуация изменилась», — считает источник. Считается, что Илью Кандакову могут поддержать и в правительстве, а одним из лоббистов его кандидатуры может выступить экс-мэр, депутат Госдумы Александр Сидоров.

Илья Кандаков в разговоре с «URA.RU» не подтвердил, но и не опроверг сведения о своих амбициях на место главы Сургута. «С детства люблю фильм „Крестный отец“. И там старший Дон Корлеоне сказал — свои мысли держи при себе. Так что даже если я хочу и думаю над тем, чтобы стать мэром Сургута, или не хочу и не думаю — эти мысли я оставлю при себе», — прокомментировал свое возможное участие в выборах мэра Сургута Кандаков-младший.

Еще одним вероятным кандидатом на пост мэра называют вице-спикера сургутской Думы Артема Кириленко, сына заместителя гендиректора «Сургутнефтегаза» Михаила Кириленко. Нефтяная корпорация находится едва ли не в состоянии холодной войны с действующей мэрией. Как ранее сообщало «URA.RU», городские депутаты в частности отказали администрации в приватизации ряда муниципальных учреждений, получив поддержку со стороны главы градообразующего предприятия Владимира Богданова. Сам легендарный нефтяник демонстративно проигнорировал инаугурацию Вадима Шувалова. Выдвижение молодого политика Артема Кириленко может стать попыткой «Сургутнефтегаза» вернуть полный контроль над Сургутом.

Узнать позицию Артема Кириленко по вопросу участия в выборах мэра Сургута также не представилось возможным — дозвониться до вице-спикера Думы Сургута не получилось.

По данным источников агентства в бизнес-сообществе, обсуждается и вариант мэра-предпринимателя. В числе вероятных кандидатов называется, например, фамилия директора компании «СветоДизайн-Югра» Рустема Юсупова.

По сведениям инсайдеров, конкретных договоренностей между группами влияния пока нет. Более того, неизвестна позиция правительства Натальи Комаровой. По данным источников в «Белом доме» ХМАО, при одном из рассматриваемых сценариев мэром Сургута может стать глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Его поддерживает идеологический блок правительства. С этими планами связывают заявленную в конце 2016-го года агломерацию города и района. Однако ключевым пока что остается вопрос — действительно ли в ближайший год Вадим Шувалов отправится в отставку.

Получить комментарии главы Сургута на момент подготовки материала не удалось — Вадим Шувалов не ответил на звонок по мобильному телефону. В адрес мэрии направлен официальный запрос.

На сегодняшний день эксперты-политологи не верят, что «серому кардиналу» администрации Шувалова удастся захватить власть. «Политическая история современности такова, что на территории Тюменской области пример с Владимиром Якушевым, который когда-то был первым заместителем губернатора области и возглавил регион после ухода Сергея Собянина в администрацию президента, скорее является исключением, нежели общепринятой практикой. Ни в Сургуте, ни в Ханты-Мансийске, ни в Нефтеюганске, равно как в других крупных городах региона, не было даже прецедента, чтобы первый заместитель в последующем становился главой города», — считает президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко, отмечая, что именно Жердев сейчас сконцентрировал на себе основной негатив, который формируется в отношении мэрии Сургута.

Собеседник отметил, что решение по замещению должности градоначальника Сургута в любом случае будет приниматься на более высоком уровне — на уровне правительства округа и губернатора, при консультациях с представителями крупнейших предприятий Сургута и не без учета мнения региональных элит. «Это единственно возможная методика выработки решения по руководителю нефтяной столицы региона. Другого быть не может», — добавляет Манченко.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

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