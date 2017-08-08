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Статья дня. Боль и унижение

Обычно я рекомендую читателю смотреть мои посты, но сегодня, наверное, вам лучше пройти мимо. Зачем вам портить настроение в воскресенье?

Закрывайте, листайте ленту дальше… Зайдите на «Пикабу», там веселье, или на «Ютубе» посмотрите ролики, промойте себе мозги перед рабочей неделей…

Я слышу, как зрители нехотя покидают зал, разбегаются по своим делам, и я одобрительно с ними прощаюсь. А мы остаемся с теми, кому, возможно и пойти некуда…

Для начала я хотел бы перенестись на 70 лет назад! Страна оправлялась от войны, а народ преимущественно ютился в деревяшках. Они до сих пор сохранились, вы их наверняка найдете в своем городе. Двухэтажные деревянные дома с квартирами.

Некогда простое и быстрое решение скоро превратится в обузу, и уже Хрущев начнет переселять из деревяшек в пятиэтажечки. Но переселят не всех, и не все деревяшки снесут. Сегодня районы с деревянными многоквартирными домами есть во многих городах России. Обычно это позор и беда города. Я с ужасом вспоминаю жуткий Архангельск.

Или заваленные мусором дворы в деревянных кварталах Хабаровска.

Или покосившиеся деревяшки в Сыктывкаре.

Да этот список можно продолжать бесконечно… Ужасные условия жизни, покосившиеся и гнилые дома, пожираемые сыростью и плесенью. Часто в них нет ни канализации, ни водопровода. Бедные люди, кто там живет!

Теперь давайте перенесемся в послевоенную Финляндию… Страна оправляется от войны, а многие финны живут в точно таких же деревяшках… Они стоят в Хельсинки, рядом с какими-то руинами.

И что вы думаете? Финны их снесли? Что-то действительно снесли, а что-то осталось. Тот самый квартал, который я показал выше полностью сохранился, вот он сегодня на спутниковом снимке.

На этом сходство заканчивается… Потому что если мы спустимся на землю, то увидим совершенно другую картинку. Квартал с деревянными домами выглядит идеально!

Нет, это не декорации к историческому фильму, это обычный жилой квартал в Хельсинки. На дворе 2017 год, хотя, если бы не машины, я бы не сразу поверил в это.

Дома в идеальном состоянии.

Построены они были еще до войны, местные пишут, что им около ста лет!!! Вы можете себе это представить? Сохранены все детали, все окна, лестницы, декор на фасадах.

Эта фотография примерно 1920-го года. На ней один из деревянных домов в центре Хельсинки.

Это фото 2017-го года.

Обратите внимание, что во всех домах стоят деревянные рамы, именно такие, какие они были при строительстве! Никто не имеет права поставить себе стеклопакет! Никто не может повесить на фасад тарелку или кондей.

Люди даже двери не меняют!!!!

Вокруг красота. Грунтовые дорожки, никакого асфальта! Асфальта не было 100 лет назад и сейчас он здесь не нужен.

К домам никто не подъезжает на машинах, только велосипеды

Квартал утопает в зелени

Вокруг деревянный забор и ворота, именно такие, какими они были 100 лет назад. Жители внимательно следят, чтобы все было в порядке.

Вечером зажигаются старые фонари. Лампочки в них уже светодиодные, но сами плафоны исторические.

Посмотрите, какой кайф! Рамы, наличники, сказка!!!

Лестница на крышу, водосточная труба…

Оригинальная дверь, звоночек, почтовый ящик.

Во всех домах!!!

Все просто идеально! Справа поменяли деревянную дверь в подвал, но еще не покрасили.

На всех дверях оригинальные ручки!!!

Какое чудо

Просто невероятно

А еще есть большой внутренний двор. Здесь могла бы быть парковка или свалка мусора… Например, как в Омске.

Но финны поделили двор на маленькие участки и разделили между жильцами квартала.

Теперь у каждого есть кусочек земли и небольшой домик!

Люди поставили себе лежаки, посадили цветы.

В этих домиках часто стоят мангалы, чтобы можно было собираться и жарить мясо. Особенно круто зимой или в плохую погоду.

Заборов нет, есть бесконечная красота.

За 100 лет деревья выросли и внутри двора теперь лес.

Дорожки все посыпаны гравием.

Сюда удалось даже впихнуть небольшую детскую площадку. Сейчас идет ремонт дороги, на заднем плане видна куча гравия. Это чтобы вы не писали про лужи )

Я писал, что никто не подъезжает к домам на машине. Это действительно так. Единственная небольшая парковка есть на въезде в квартал.

Вот так вот сегодня могут выглядеть столетние деревянные дома. Уютный зеленый квартал в центре города, настоящее украшение Хельсинки.

А теперь посмотрите на подобные дома в вашем городе.

Этот квартал в центре Хельсинки — хороший пример, как можно бережно относиться к жилой застройке. Нет ничего невозможного. Понятно, что подобные дома морально устарели, и я не призываю всех жить в столетних деревяшках. Просто если так вышло, что в городе по какой-то причине сегодня такие дома стоят, то они могут быть не гниющей раной, а украшением!

На моем канале в «Ютубе» уже есть видео про этот район и современную архитектуру Хельсинки. Смотрите и не забывайте подписываться!


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Сегодня в 17:36, просмотров: 140, комментариев: 0


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Мнения

Статья дня. Боль и унижение

Статья дня. Боль и унижение
Я не призываю всех жить в столетних деревяшках. Просто если так вышло, что в городе по какой-то причине сегодня такие дома стоят, то они могут быть не гниющей раной, а украшением!
Илья Варламов, блогер Сегодня в 17:36
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