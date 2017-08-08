Запрос на перемены есть, но он не будет удовлетворен

Сегодня генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» заявил, что в обществе запрос на стабильность сменился запросом на перемены. О значении этого сдвига siapress.ru узнал у российского политолога Федора Крашенинникова

Несмотря на то, что есть запрос на перемены, можно с полным основанием утверждать, что после выборов он удовлетворен не будет. Как в пословице – старую собаку новым трюкам не научишь, так же и власть не стремится к изменениям. И неважно, что общество хочет перемен – пока их не захотят в правящей верхушке ничего нового не будет.

Естественно в такой ситуации по идее должно происходить что-то из двух: медленная деградация или взрыв. С уверенностью можно сказать, что произойдет скорее первое. В России были уже и протесты, и даже люди гибли, но это не привело ни к какому взрыву. Не будет его и после выборов. Единственный шанс на перемены возможен только при условии каких-то масштабных сдвигов в мышлении правящего класса.