​Нервозность на рынке снижается. Правда, вместе с торговыми оборотами // АУДИО, ТЕКСТ

Добрый день, уважаемые инвесторы. Я, Пятина Валерия финансовый советник компании БКС Премьер совместно с СИА-ПРЕСС продолжаем говорить об итогах недели на фондовом рынке, новых санкциях США и актуальных прогнозах на август по акциям и валюте.

Отечественный рынок акций на прошлой неделе начал входить в «августовский» режим: объемы торгов за несколько дней упали на треть – с почти 33 млрд рублей в понедельник до всего 22 млрд в пятницу. Тем не менее индекс ММВБ вопреки всему завершил неделю в плюсе на 2% и в начале недели борется за дальнейшее укрепление.

Одним из ключевых факторов, который поддерживает индекс ММВБ, выступает слабый рубль. В последние недели национальная валюта в значительной степени проигнорировала рост стоимости нефтяных фьючерсов. Это позволило вырасти индикатору «нефть в рублях», а это крайне позитивно для капитализации многих российских компаний. Мы видим, что оттоки средств фондов из российских акций стабилизировались, нервозность на рынке в целом снижается, правда, вместе с торговыми оборотами.

Куда идут акции

Часто август в прошлом был месяцем повышенной волатильности, но в основном это было следствием каких-то неожиданностей. Пока явных предпосылок к повторению таких событий мы не наблюдаем.

По нашим оценкам, если на этой неделе индекс ММВБ пробьет ключевое сопротивление в районе 1970-1985 пунктов, то далее откроется дорога к 2040 пунктам. Но возможен и иной, обратный сценарий, в рамках которого индекс на низких оборотах может легко свалиться к 1900 пунктам.

В конечном итоге, главными факторами в дальнейшем движении нашего рынка останутся цены на нефть и геополитика. И если цены на нефть более или менее стабильны, держась в районе $50 за бочку Brent, то на геополитическом фронте тучи стали гуще – на дняхпрезидент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций в отношении России.

А куда идут санкции?

О том, насколько они будут страшны для нашей страны, однозначно ответить можно будет только со временем. На данном этапе закон формализует санкции и процедуры, уже введенные при президенте Обаме. Наиболее неприятные санкции в отношении государственного долга нашей страны отложены минимум на полгода – Сенат запрашивает у министра финансов, руководителя службы национальной разведки и госсекретаря отчет о возможном эффекте включения в финансовые санкции российского национального долга и еще совсем не факт, что ответ позволит такие санкции принять.

Возможно, что ощутимой реакции на рынке не последовало, так как сказывается то самое августовское затишье, вполне возможно, что реакция рынков еще впереди.

Что будет с рублем?

Национальная валюта достаточно сдержанно реагировала и реагирует на ценовые повышения в нефти. При этом на фоне раскручивания санкционной темы доллар и евро заметно укрепились к рублю. Этот процесс поддерживается традиционно слабым в это время платежным балансом, а также высоким сезонным спросом на валюту со стороны населения.

Стоит также отметить, что период ослабления рубля фактически совпал с укреплением евро к основным мировым валютам, в том числе к доллару США. Поддержку евро оказали позитивные данные по ВВП еврозоны за II квартал, а также индекс цен производителей, который оказался выше ожиданий.

Какого-то особого позитива для рубля в августе не просматривается. Таким образом, наш прогноз по курсам доллара и евро к рублю на конец августа 61-64 – к доллару, 72-75,5 – к евро. Если вы собираетесь в путешествие в конце лета – начале осени либо хотите докупить валюты для диверсификации портфеля, сейчас неплохое время для покупки.