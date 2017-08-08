16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,9886   EUR  70,8405  

​Нервозность на рынке снижается. Правда, вместе с торговыми оборотами // АУДИО, ТЕКСТ

Читать Слушать (3:47) Скачать (8.68 МБ)

Добрый день, уважаемые инвесторы. Я, Пятина Валерия финансовый советник компании БКС Премьер совместно с СИА-ПРЕСС продолжаем говорить об итогах недели на фондовом рынке, новых санкциях США и актуальных прогнозах на август по акциям и валюте.

Отечественный рынок акций на прошлой неделе начал входить в «августовский» режим: объемы торгов за несколько дней упали на треть – с почти 33 млрд рублей в понедельник до всего 22 млрд в пятницу. Тем не менее индекс ММВБ вопреки всему завершил неделю в плюсе на 2% и в начале недели борется за дальнейшее укрепление.

Одним из ключевых факторов, который поддерживает индекс ММВБ, выступает слабый рубль. В последние недели национальная валюта в значительной степени проигнорировала рост стоимости нефтяных фьючерсов. Это позволило вырасти индикатору «нефть в рублях», а это крайне позитивно для капитализации многих российских компаний. Мы видим, что оттоки средств фондов из российских акций стабилизировались, нервозность на рынке в целом снижается, правда, вместе с торговыми оборотами.

Куда идут акции

Часто август в прошлом был месяцем повышенной волатильности, но в основном это было следствием каких-то неожиданностей. Пока явных предпосылок к повторению таких событий мы не наблюдаем.

По нашим оценкам, если на этой неделе индекс ММВБ пробьет ключевое сопротивление в районе 1970-1985 пунктов, то далее откроется дорога к 2040 пунктам. Но возможен и иной, обратный сценарий, в рамках которого индекс на низких оборотах может легко свалиться к 1900 пунктам.

В конечном итоге, главными факторами в дальнейшем движении нашего рынка останутся цены на нефть и геополитика. И если цены на нефть более или менее стабильны, держась в районе $50 за бочку Brent, то на геополитическом фронте тучи стали гуще – на дняхпрезидент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций в отношении России.

А куда идут санкции?

О том, насколько они будут страшны для нашей страны, однозначно ответить можно будет только со временем. На данном этапе закон формализует санкции и процедуры, уже введенные при президенте Обаме. Наиболее неприятные санкции в отношении государственного долга нашей страны отложены минимум на полгода – Сенат запрашивает у министра финансов, руководителя службы национальной разведки и госсекретаря отчет о возможном эффекте включения в финансовые санкции российского национального долга и еще совсем не факт, что ответ позволит такие санкции принять.

Возможно, что ощутимой реакции на рынке не последовало, так как сказывается то самое августовское затишье, вполне возможно, что реакция рынков еще впереди.

Что будет с рублем?

Национальная валюта достаточно сдержанно реагировала и реагирует на ценовые повышения в нефти. При этом на фоне раскручивания санкционной темы доллар и евро заметно укрепились к рублю. Этот процесс поддерживается традиционно слабым в это время платежным балансом, а также высоким сезонным спросом на валюту со стороны населения.

Стоит также отметить, что период ослабления рубля фактически совпал с укреплением евро к основным мировым валютам, в том числе к доллару США. Поддержку евро оказали позитивные данные по ВВП еврозоны за II квартал, а также индекс цен производителей, который оказался выше ожиданий.

Какого-то особого позитива для рубля в августе не просматривается. Таким образом, наш прогноз по курсам доллара и евро к рублю на конец августа 61-64 – к доллару, 72-75,5 – к евро. Если вы собираетесь в путешествие в конце лета – начале осени либо хотите докупить валюты для диверсификации портфеля, сейчас неплохое время для покупки.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:48, просмотров: 114, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Нервозность на рынке снижается. Правда, вместе с торговыми оборотами // АУДИО, ТЕКСТ

​Нервозность на рынке снижается. Правда, вместе с торговыми оборотами // АУДИО, ТЕКСТ
Какого-то особого позитива для рубля в августе не просматривается. Наш прогноз по курсам доллара и евро к рублю на конец августа 61-64 – к доллару, 72-75,5 – к евро.
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала «БКС Премьер» Сегодня в 13:48
113 0
​Больше половины собачников из аудитории siapress.ru убирают за своим питомцем на прогулке // ИНФОГРАФИКА

​Больше половины собачников из аудитории siapress.ru убирают за своим питомцем на прогулке // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:21
168 0
Архитектурное безобразие. Зачем силовикам Алексей Фокеев?

Архитектурное безобразие. Зачем силовикам Алексей Фокеев?
Какую цель преследует уголовное дело: наведение порядка в местной власти или банальный и не очень изящный передел местных властных ресурсов?
Артем Мазнев 07 августа в 18:03
1132 3
Статья дня. Сургутские тайны. Две загадки миллиардера Владимира Богданова

Статья дня. Сургутские тайны. Две загадки миллиардера Владимира Богданова
Зачем его компания держит астрономические суммы на депозитах в российских банках преимущественно в долларах США?
Елена Березанская, Forbes 07 августа в 12:52
3868 4
Аудитория siapress.ru не жалует сургутские пляжи и водоемы // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru не жалует сургутские пляжи и водоемы // ИНФОГРАФИКА
С учетом того, какие у нас реки и пляжи, наших читателей можно понять
Редакция СИА-ПРЕСС 07 августа в 11:00
355 0
Села батарейка

Села батарейка
О порядке расторжения брака
Анастасия Семихатских 06 августа в 13:35
797 0
Анастасия Наумова:«Наш город весьма консервативен, нужно чуть больше свободы»

Анастасия Наумова:«Наш город весьма консервативен, нужно чуть больше свободы»
Надежда Макаренко 06 августа в 09:10
784 0
​Сплетенье душ, времён и судеб

​Сплетенье душ, времён и судеб
Сургут получил ещё одну книгу о своей истории
Людмила Захарова 05 августа в 09:15
1288 0
Анна Дробышева: «Собака, обученная на поиск наркотиков, всегда настороже»

Анна Дробышева: «Собака, обученная на поиск наркотиков, всегда настороже»
​В Кинологическом центре Сургута – месте, о котором мало кто знает, работают лучшие кинологи округа, и содержится порядка 30 собак. Корреспондент «НГ» встретился с полицейским (кинологом) ОБ ППС УМВД России по Сургуту, старшим сержантом полиции Анной Дробышевой
Лилия Сулейманова 04 августа в 13:34
759 0
Не домом единым

Не домом единым
Сибпромстрой стремится сделать свои дворы наиболее комфортными для жильцов
Полина Амирова 04 августа в 11:39
703 0
Новая высота сургутского бизнеса

Новая высота сургутского бизнеса
Офисы международного уровня стали доступны для предпринимателей города
Ирина Логвиненко 04 августа в 11:19
2015 0
Руководители народного штаба Навального в Сургуте: «Никто нас не бьет и не выгоняет. Но помощи из центра маловато»

Руководители народного штаба Навального в Сургуте: «Никто нас не бьет и не выгоняет. Но помощи из центра маловато»
Сторонники оппозиционера рассказали siapress.ru о проблемах региональной кампании политика и трудностях с финансированием
Артем Мазнев 03 августа в 17:32
1483 21
История накрутки. Как заместители главы Сургута боролись за свою эффективность на siapress.ru // ИНФОГРАФИКА с разоблачением

История накрутки. Как заместители главы Сургута боролись за свою эффективность на siapress.ru // ИНФОГРАФИКА с разоблачением
Редакция СИА-ПРЕСС 03 августа в 15:02
1567 4
Если администрация проиграет еще несколько судов по трудовым спорам, то появится возможность для дисквалификации главы города

Если администрация проиграет еще несколько судов по трудовым спорам, то появится возможность для дисквалификации главы города
Это наказание предполагает временное отстранение от должности
Наталья Алешкова, заместитель главы Сургута 03 августа в 11:35
2666 3
Владимир Яремаченко: «В администрации Сургута принцип работы такой: выдали поручение — думай, куда его спихнуть»

Владимир Яремаченко: «В администрации Сургута принцип работы такой: выдали поручение — думай, куда его спихнуть»
Бывший начальник контрольного управления рассказал siapress.ru о своем суде с администрацией города
Артем Мазнев 03 августа в 11:21
2170 3
Сургутянин, пытавшийся провезти на Бали наркотики, получил 17 лет тюрьмы и штраф в 200 тысяч долларов //ФОТО

Сургутянин, пытавшийся провезти на Бали наркотики, получил 17 лет тюрьмы и штраф в 200 тысяч долларов //ФОТО
Но мужчина не унывает, постоянно публикуя жизнерадостные посты в соцсети
Редакция СИА-ПРЕСС 01 августа в 17:36
2030 2
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика