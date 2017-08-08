​Больше половины собачников из аудитории siapress.ru убирают за своим питомцем на прогулке // ИНФОГРАФИКА

Портал siapress.ru провел опрос среди своих читателей и выяснил, убирают ли они за своей собакой после её выгула. По результатам опроса выяснилось, что более чем у 75 процентов вообще нет собаки. 13 процентов из тех, кто все-таки завёл питомца, ответили, что всегда убирают после выгула собаки. В свою очередь почти 8 процентов ответили, что не убирают за своей собакой. И лишь чуть более 3 процентов убирают, но не всегда.