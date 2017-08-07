Архитектурное безобразие. Зачем силовикам Алексей Фокеев?

Сообщение об уголовном деле в отношении Алексея Фокеева, появившееся в СМИ, вероятно, даже для него самого оказалось весьма неожиданным. Во всяком случае, сургутская общественность точно была удивлена – про бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства в городе уже начали забывать. Причем, статья, согласно пока неподтвержденной информации, серьезная – «превышение должностных полномочий», в худшем случае за это грозит десять лет тюрьмы. В экспертном сообществе сразу появилось множество версий – почему силовики заинтересовались Фокеевым, причем именно сейчас?

Версия №1. Рекламная

Фокеева постоянно сопровождали слухи о том, что директор департамента архитектуры и градостроительства якобы являлся главным «распорядителем» серого рынка наружной рекламы в Сургуте. Учитывая, что последние годы эта сфера представляла собой «дикое поле», где непонятно, кто кому и за что должен платить, а с разрешающими документами творилась чехарда, простор для вольностей был более чем достаточным. Возможно, «новая команда» городской администрации сама заинтересована в контроле рынка наружной рекламы, а Фокеев не захотел отказаться от своего влияния в этой сфере после ухода с должности, и возбуждение уголовного дела стало инструментом по выдавливанию его с этого поля.

Правдоподобна эта версия или нет – вопрос спорный, но недавние действия сургутских властей в сфере наружной рекламы, фактически обнуляющие последние решения Алексея Фокеева перед увольнением, некоторые называют «переделом рынка». Можно ли считать совпадением, что уголовное преследование началось после этих событий? Опять же, если административным образом решения Фокеева были дезавуированы, то зачем заводить дело?

Версия №2. Возмездие

Многие считают Фокеева человеком, «создающим проблемы»: он доставил бюрократические неприятности огромной массе предпринимателей, в том числе – довольно влиятельным. Некоторые из них в разговорах с корреспондентами siapress.ru отмечают, что за несколько месяцев до ухода из администрации, когда увольнение было неизбежным, Алексей Фокеев только и делал, что подписывал усложняющие жизнь бизнесменов бумажки. К слову, аналогичное поведение продемонстрировал за несколько месяцев до этого его бывший шеф Александр Шатунов.

Есть вероятность, что кто-нибудь из представителей бизнеса (в том числе, рекламного, где наблюдатели считали негативное влияние Фокеева особенно сильным) все же нашел способ «подарить» правоохранителям повод и материалы для уголовного преследования бывшего главного архитектора. А администрация Вадима Шувалова под руководством Алексея Жердева этим эффектно воспользовалась, демонстрируя борьбу с коррупционерами во власти.

Версия №3. Устрашающая

В один день с объявлением об открытии уголовного дела против Алексея Фокеева силовики нагрянули и на крупнейшее муниципальное предприятие – хлебозавод. Это могло бы быть стечением обстоятельств, если бы исполняющий обязанности главы города Алексей Жердев публично не заявил, что это звенья одной цепи – «масштабной проверки в администрации». Эксперты называют это ничем иным, как демонстрацией силы «новой команды». Если это так, то уголовное преследование Алексея Фокеева в данной цепочке видится все же второстепенным элементом, который не несет прикладного характера, а преследует задачу устрашения.

Фокеев в роли «жертвы», вероятно, показался идеальной кандидатурой: давно работал в администрации на ключевой должности, казался непотопляемым долгое время, вызывал недовольство качеством своей работы как у начальства, так и у общественности. Возможно, бывшему главному архитектору просто не повезло попасть под горячую руку, хотя он за свою карьеру сделал много, чтобы оказаться в этой роли. Один из наших собеседников в аппарате администрации города так и сказал: «Сам напросился».

Версия №4. Строительная

Возможно, речь идет о давлении вовсе не на Фокеева, а на еще одну сторону в истории со школой №31 – компанию «СОК» и ее руководителя Эдуарда Калашникова. Эта небольшая строительная фирма традиционно забирает множество муниципальных и государственных подрядов, а ее «взлет» пришелся на период внедрения в Сургуте так называемых быстровозводимых спортивных сооружений. Тогда общественность и пресса много критиковали администрацию Дмитрия Попова и его директора департамента по строительству Алексея Фокеева за неоправданно дорогие проекты этих сооружений (по оценкам специалистов, власти выбрали вариант фактически капитального строения, оставив от быстровозводимого сооружения одно название).

С тех пор компанию «СОК» и Фокеева строительное сообщество воспринимала как партнеров, позже инициативу у главного архитектора «перехватил» его будущий начальник Александр Шатунов. Поэтому «дело Фокеева» может быть шагом к переделу рынка муниципальных строительных подрядов. Но опять же - не слишком ли сложно? Ведь для того, чтобы отстранить компанию «СОК» от бюджетной кормушки, совсем необязательно устраивать силовые акции – в город могут просто «зайти» новые компании, которые «внезапно подойдут» к новым техническим требованиям городской администрации. Зачем устраивать шум, «прессовать» бывшего директора ДАиГ и действующую строительную компанию – непонятно.

Версия №5. Дело Попова

К слову о Дмитрие Попове. Многие высказывают предположение, что преследование Алексея Фокеева – это попытка придать жизнь «песочному делу» против бывшего главы Сургута, которое, по скупым слухам, откровенно разваливается. На такую возможность указывает повод, выбранный силовиками для уголовного преследования бывшего главного архитектора – речь идет о якобы имевшихся нарушениях на 13 миллионов рублей при строительстве школы №31 в 2014 году. Примерно из того же периода растут ноги у «песочного дела».

Возможно, силовики, ведущие это расследование, решили подкинуть дров в затухающее дело против бывшего сургутского мэра, взявшись за его подчиненных. Источники в администрации города утверждают, что «пришить» Попова и к этому эпизоду маловероятно, так как его подписи на документах не стоят. Если кому и надо беспокоиться, так это непосредственному начальнику Фокеева в тот момент - либо заму по строительству Иванову, работавшему до мая 2014 года, либо Александру Шатунову, приступившему к должности в июне того же года.

Версия №6. Правоохранительная

Не исключено, что «дело Фокеева» – собственная инициатива силовых структур, не связанная ни с другими делами, ни с аппаратными играми (правда, зачем тогда второй человек в администрации Сургута Алексей Жердев рапортовал о «масштабных проверках»?). Следователи могли давно наблюдать за бывшим главным архитектором и только сейчас взяться за него для улучшения статистики по раскрытию крупных дел. Все же директор ДАиГ, пусть даже бывший – это заметная и статусная цель для удачного антикоррупционного расследования. Тем более, сейчас Фокеев уже никак не соотносится с командой нынешнего главы Шувалова, а эпизод, по которому будет идти расследование, действующего градоначальника не касается. Политических рисков ни для кого нет, а возможность показать результат – есть.

Вывод

Как мы писали ранее, репутация Алексея Фокеева среди бизнеса и элит такова, что уголовное преследование, объявленное против него, никого не удивило. Теперь остается наблюдать. Ход и интенсивность расследования покажут, откуда у этого дела «ноги торчат» и какую вообще цель оно преследует: наведение порядка в местной власти (просьба сохранять серьезное выражение лица) или банальный и не очень изящный передел местных властных ресурсов?