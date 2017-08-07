​Сходили за хлебушком

В нынешней России почти все несерьезно, кроме денег. Власть? Это инструмент, добывающий деньги. Почти все остальное – имитация. Если взять это за аксиому, то и ОМОН на хлебозаводе не будет казаться чем-то противоестественным. А где ему еще быть, ОМОНу-то?

Проверить муниципальное предприятие в любой момент могут контрольно-ревизионное управление и контрольно-счетная палата. Найдут «дыры» – можно писать заяву в органы, возбуждать дело по признакам. Тогда уже изъятие документов, при сопротивлении – ОМОН. Такие вот законные правила игры, которые побоку: «Вы привлекательны, я – чертовски привлекателен, так чего зря время терять?»

Вооруженные люди в бронежилетах создают эмоциональный дискомфорт, а еще демонстрируют серьезность намерений и богатство возможностей по их реализации. Ну и – побочный эффект – привлекают внимание СМИ и прочей общественности. И вот мы, привлеченные, начинаем спорить, возмущаться, требовать и тяжело вздыхать.

Я не знаю ситуации изнутри, впрочем, как и большинство. Но я знаю Сергея Пустозерова как одного из последних муниципальных могикан, человека, как говорил старик Паниковский, «из раньшей жизни», когда деревья были большими, а постсоветские предприятия – полумертвыми. Некоторые из них благополучно добили, некоторые сначала акционировали, а уже потом добили, извлекши все вкусное, некоторые акционерки работают до сих пор с пользой и прибылью. Сургутский хлебозавод в этом ряду стоит наособицу – он и сохранился, и развился, и все в рамках муниципальной собственности.

Возможно, все дело в потенциале акционирования предприятия.

Знаете что? Если бы директор хлебозавода за десятилетия работы накопил бы деньжат, влез бы в кредиты, да и выкупил с благословения депутатов производство, я был бы только рад. Ему бы и я, и тысячи, уверен, сургутян доверили свое безоблачное хлебное будущее. И прибыль бы была, и налоги, и рабочие места. Просто потому, что Пустозеров десятилетиями своей работы доказал собственную эффективность, доказал, что ему завод, производство важнее личной выгоды, он заслужил, в конце концов, право на эту собственность. И никто лучше него с ней не управится.

Другое дело, что люди не вечны, и кому достанется контроль над сургутским хлебушком в отдаленной перспективе? Тут я депутатов понимаю, которые желают оставить завод при городе. Но что такое нынешний «город»? Нынешний «город» засылает на одно из самых жизнеспособных и эффективных своих предприятий ОМОН. Сходили, так сказать, за хлебушком, проявив некоторым образом собственную сущность. Тут волей-неволей захочешь из «муниципалки» выскочить, как пробка из бутылки – такие друзья, что и врагов не надо. И депутаты, глядишь, зачешут в затылках, даром что практически все – сургутяне со стажем, хлеб свой (сургутского завода) не первый год едят.

Вообще, я против квасного патриотизма, но в данном случае важен факт: этот «город» – не сургутский. Как он здесь появился – вопрос отдельный. Говорят, пригласили. Другие вопросы: кто пригласил, зачем пригласил? «Маски-шоу» устраивать? Демонстрировать собственную «непокобелимость»? Может быть, порядок в городском хозяйстве наводить? Но порядок – это вопрос, прежде всего, процедурный. Первое, второе, третье и компот. Сначала пылесосим, потом ковры вытряхиваем. В администрации туча юристов, у них талмуды законов и процедур, каждый чих МП на рентгене просвечивается. Смотрите, проверяйте, КРУ привлекайте. Боитесь, что документы могут пропасть? Не бойтесь, сейчас почитай все документы электронные, следы так или иначе остаются, хоть ты распечатай их и съешь.

На этом фоне ОМОН с изъятием выглядит как съемки плохого кинофильма. По сюжету жулики хотят отправить документы в тесто, чтобы они растворились в свежей партии выпечки. Я действительно в кино такое видел. Если у вас не кино, то что? В рамках какого дела оперативные мероприятия?

Чтобы понять, что это было, нужны субтитры. Возможно, их еще нарисуют и наложат на картинку. Но есть еще такая культурологическая штука, как считывание контекста. Вернемся в начало статьи: если принять за аксиому, что в России единственная серьезная вещь – это деньги, а власть – инструмент по их добыче, то ОМОН на хлебозаводе выглядит вполне органично.