Аудитория siapress.ru не жалует сургутские пляжи и водоемы // ИНФОГРАФИКА

Портал siapress.ru провел опрос среди своих читателей и выяснил, что 65 процентов опрошенных вообще не ходят на сургутские пляжи. В свою очередь 27,9 процента ответили, что посещают сургутские пляжи и лишь 7,1 процента ответили, что ходят на другие пляжи.

Как выяснилось из второго опроса, большинство людей (78,8 процента) предпочитают не купаться в сургутских водоёмах. Небольшая часть (15,5 процента) купаются в них иногда и лишь 5,7 процента респондентов ответили, что купаются в сургутских водоемах постоянно.