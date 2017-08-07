​Куда подевался пацифизм?

У нас в Нижнем Новгороде в эти выходные проходил очередной фестиваль «Рок чистой воды», он наследует действу с тем же названием, что проходил на Волге еще в начале 90-х, тогда вообще было много «идейных» рок-фестов. В частности, сам я участвовал в 1989-м году в харьковском фестивале «Рок против сталинизма», рок-музыканты в ту пору постоянно с чем-то несправедливым сражались. Вели общественность за собой, кому-то открывали глаза, шумное было время, интересное. И песни против войны в Афганистане в середине 80-х сочинялись и пелись. Да и пацифистские – тоже, достаточно вспомнить цоевскую «Я объявляю свой дом безъядерной зоной». Многие тогда хотели творить историю, митинговали, да и парламент являлся местом не то что дискуссий – а баталий!

Сегодня же рокеров чаще можно увидеть на лоялистских прокремлевских сборищах, на больших телепраздниках, нежели на фестивалях, к примеру, антивоенных, да собственно и фестивалей против войны в новой России (тут речь идет о последних 3-4 годах) я что-то не припомню. Скажу больше, в стране напрочь отсутствует движение против войны на украинской земле. Никакого пацифистского общественного движения – если не считать пламенных блогерских постов. Нет акций протеста. Студенчество молчит. Уже и с одиночными пикетами мало кто выходит. Нет обществ солдатских матерей, чьи дети полегли на Донбассе и в Луганске. Мы знаем о некоторых российских пленных, но их матери оглушены пропагандой и протестовать против войны не собираются. Я читал их интервью, их речь вкратце выглядит так: «Мы считали, их там нет».

Кстати, нет и громких отказников от воинской службы по причине нежелания участия в украинской войне. Вспомнились лишь два случая. Молодой питерский философ Максимилиан Дягилев несколько лет обивал пороги российских судов, добиваясь права на альтернативную гражданскую службу. Но, увы, убедить суд в своих пацифистских взглядах здесь практически невозможно. Юрист военкомата произнес речь, дескать, мы находимся в конфликте со странами НАТО и ни о какой альтернативной гражданской службе речи идти не может. Да вот ещеЕвропейский суд по правам человека вынес решение в пользу Сергея Холкина, призывника из Мурманска, по убеждениям совести решившего отдать долг Родине не в армии, а на гражданской службе. А на Родине военная комиссия решила, что «его пацифистские взгляды не противоречат военной службе, так как не являются достаточно крепкими». Да, не закупили еще военкоматы весы, чтобы измерять такую тонкую штуку, как пацифизм, видимо, это дело будущего.

Вообще ощущение, что мы живем в стране пенсионеров. И не столько возрасту, сколько по психике, по эмоциям. Цепляемся за прошлое, тормозим будущее. Кстати, у нас резко выросли показатели смертности – она значительно превалирует над рождаемостью, и в то же время продолжительность жизни выросла на 6 лет (причем как для мужчин, так для и женщин), и, как результат, пожилое население стало превалировать над молодым. А старикам свойственно грезить исключительно прошлым, обращаться к советским годам, гнобить политизированную молодежь, ненавидеть тех, кто намерен изменить устоявшийся порядок. На Ютубе выложен эпизод налета на штаб Навального краснодарских «отрядов Путина», собранных как раз из пенсионеров, – это же просто за гранью человеческого. Я ненавижу употреблять слово «зомби» по отношению к людскому племени, но теряюсь, какое еще слово еще тут стоит употребить?..

Страна на тонких ниточках повисла между небом и землей, ее главный сегодняшний признак – историческая пассивность. Большинство парализовано страхом перемен. А если замечают, что кто-то не вмещается в нормированное прокрустово ложе, что кто-то идет против течения, того начинают травить. Пытаются подрезать крылья или конечности.

А что следует за страхом перемен? Боюсь – деградация и агония. А там, где слишком часто чистят оружие, - случается война.