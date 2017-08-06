Села батарейка

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О порядке расторжения брака

Супружеская жизнь — дело хорошее, однако случается (и случается нередко), что людям больше никак нельзя идти по жизни вместе, и они приходят к решению развестись. Какая процедура следует за этим, «НГ» рассказал мировой судья Юрий Клюпа.

О том, где именно можно расторгнуть брак, сказано в Семейном кодексе. В статье 19 прописано, что расторгнуть брак в органах загса можно только в четырех случаях:

1. Когда оба супруга согласны на развод и у них нет общих несовершеннолетних детей.

2. Когда один из супругов признан безвестно отсутствующим.

3. Когда один из супругов признан судом недееспособным.

4. Когда один из супругов был осужден за совершение преступления на срок более трех лет.

При этом в трех последних случаях брак может быть расторгнут, даже если у супругов есть малолетние дети. Достаточно просто обратиться в загс с заявлением, прикрепив к нему все доказательные документы.

Ну, а в суд нужно идти в том случае, если между супругами все не так-то просто. Например:

1. У них есть несовершеннолетние дети.

2. Когда между супругами есть разногласия, и один из супругов возражает против расторжения брака.

3. Если разногласий нет, но один из супругов по какой-то причине не является в загс.

С чего всё начинается?

Супруги или один из супругов приходят в канцелярию мировых судей (ул. Гагарина, 9) и подают там исковое заявление. К нему необходимо приложить свидетельство о заключении брака, копии свидетельства о рождении детей и другие документы, которые могут сыграть роль в бракоразводном процессе.

Как долго это длится?

После получения искового заявления мировые судьи проводят подготовку по каждому делу, выясняют позиции сторон, рассматривают их доказательства.

Брак не может быть расторгнут раньше, чем через месяц после подачи заявления. Судебное заседание и вынесение решения назначат только по истечении этого времени.

Если один из супругов не хочет разводиться?

В этом случае суд начинает выяснять основания обращения граждан и пытается понять, возможно ли сохранить семью. Если один из супругов подаст соответствующее ходатайство, то судья предоставит паре срок для примирения, который составляет три месяца. Тот же срок суд может предоставить и по собственному решению, если у судьи сложится мнение, что семью все еще можно спасти.

«Мы смотрим на то, как люди себя ведут, — комментирует Юрий Клюпа. — Они приходят сюда, в кабинет, мы с ними общаемся. Человеческий фактор тоже играет свою роль, мы ведь не можем просто закрыть глаза. Все-таки семья распадается, там есть дети. И прежде чем принять решение, нужно все взвесить».

Мне не дают развод!

Если по истечении положенного срока супруги не помирятся, то, даже если один из них будет против развода, брак все равно будет рас­торгнут.

«Когда говорят, что «не дадут развод», это в корне неправильно. Если вторая сторона не откажется от иска и будет настаивать на расторжении брака, мы его расторгнем», — объясняет Юрий Клюпа.

Мы не можем «поделить» детей

Мировые судьи не занимаются вопросами о том, с кем останется ребенок, — это является подсудностью районного суда. К мировому судье супруги могут обращаться только в том случае, если между ними отсутствует спор о детях.

И это всё?

Срок обжалования решения суда составляет один месяц, после этого граждане должны обратиться в органы загса, где им выдадут свидетельство.

Однако брак считается расторгнутым не с момента получения документа, а с момента вступления решения суда в законную силу.

Кстати

Как говорят мировые судьи, в подавляющем большинстве случаев заявление на развод приносят женщины.

Справка

Каждая седьмая пара забирает исковое заявление о расторжении брака.


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06 августа в 13:35, просмотров: 1213, комментариев: 0


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