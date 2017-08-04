Не домом единым

Крупнейший застройщик Сургута — Сибпромстрой — известен горожанам не только как лидер на рынке новостроек, но и как компания, которая ввела в нашем муниципалитете уникальный проект — расписные паркинги. Помимо этого, специалистами организации внедряются и некоторые другие нововведения, которые положительно сказываются на повышении качества жизни как жителей самих новостроек, так и соседних домов.

Расписные паркинги

Прошлым летом были расписаны внешние стены паркингов в двух жилых комплексах застройщика. Первая и самая большая картина в городе, благодаря работе местных творческих коллективов, появилась во дворе домов № 12 и 12/1 по улице Ивана Захарова.

Как пояснил «НГ» заместитель генерального директора Сибпромстроя Николай Епифанов, идея украсить дворы новостроек таким образом принадлежит учредителю компании Николаю Сторожуку: «Она появилась у него давно. Полностью расписаны паркинги в Сургуте на Ивана Захарова, в 28 микрорайоне (25-этажки на пересечении улиц Мелик-Карамова и Щепеткина). Также такая практика была применена в ЖК «Первый Зеленоградский» под Москвой. Картины тут были выбраны в едином стиле — природные пейзажи. В других жилых комплексах будут иные мотивы, но и они обязательно придутся по душе всем жителям домов компании».

Помимо всевозможных природных пейзажей, на стенах паркингов в 28-м и 30А микрорайонах воспроизведены и известные всем шедевры живописи: на Захарова — «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина, а на Мелик-Карамова — «Охотники на привале» Василия Перова.

В этом году еще один двор Сибпромстроя украсили картины — совсем недавно закончились работы на стенах паркинга по улице Усольцева, 26 (за ТРЦ «Аура»).

Росписью занимались также местные художники, под предводительством руководителя творческой мастерской «Сойка» Кристины Серебряковой: «Этот паркинг в два раза больше, чем предыдущие, в том числе и в высоту. Работать было сложнее, но масштабность перевесила, а результат превзошел все ожидания. За основу мы взяли чудесное место — Петергоф. А еще изобразили разводные мосты и корабль «Алые паруса», на котором ежегодно катают выпускников. Не все были в Санкт-Петербурге, но все знают, что это — культурная столица. За то время, что мы рисовали, прохожие часто подходили и спрашивали, что за картину мы готовим. Поэтому одна из наших целей — просветить жителей не только близлежащих домов, но и всего города, о красивых местах страны, которые они, возможно, не видели».





Такую же цель — образовательную, несут в себе и первые картины. Ведь, например, многие из молодежи не знают, что Иван Шишкин не один работал над картиной «Утро в сосновом лесу», а вместе с Константином Савицким, который как раз и нарисовал медведей. Однако из-за того, что один из российских коллекционеров XIX века стер фамилию и имя второго автора с холста, Шишкина зачастую и считают единственным творцом.

Как стало известно корреспонденту «НГ», впредь в каждом новом жилом комплексе Сибпромстроя на стенах паркингов будут появляться картины. В 42 микрорайоне Сургута (продажи первого из введенных домов стартуют, по предварительной информации, уже в августе) за основу изображений возьмем детские сказки и героев мультфильмов, начиная от любимых советских, заканчивая современными, типа «Маши и медведя— рассказал «НГ» заместитель директора Олег Миненков.

Борьба с неправильной парковкой

Многие дворы высоток в городе страдают от неправильно припаркованных автомобилей, и дворы Сибпромстроя не исключение. Тут, чтобы хоть как-то привить автомобилистам культуру парковки, внедряются хоть и не новые, но действенные способы — запрещающие знаки и разметка.

Так, например, совсем недавно на проездах во дворах Ивана Захарова, 12 и 12/1, появилась разметка для спецтехники. Большие прямоугольники в красно-белую полоску на асфальте означают, что это место зарезервировано для транспорта экстренных служб, например, для пожарных машин или скорой помощи. «Согласно нормам раздела по безопасности, во дворах должны быть предусмотрены места, обеспечивающие проезды и стоянку спецмашин. Да, это было в законодательстве и раньше, но никто не требовал и не контролировал их выполнение», — пояснил «НГ» Миненков.

Со знаками еще проще — задача застройщика сделать дворы удобными и безопасными, а уж следовать им или нет, решают жильцы. Сейчас, как правило, большинство автомобилистов предпочитают ставить свои машины поближе к подъезду, не замечая, что они нарушают правила парковки или подвергают риску своих соседей. К сожалению, осознание приходит только после трагедии.

«В 38 микрорайоне, в тех дворах домов, что за «Аурой», Сибпромстрой изначально установил шлагбаумы, чтобы посторонние автомобили не могли въезжать на придомовые территории. Жильцы же смогут открыть их при помощи специальных брелоков или просто позвонив на КПП», — рассказал «НГ» Николай Епифанов.

Другое

К вышеперечисленному можно добавить и работу Сибпромстроя по дополнительному улучшению содержания двора. «На данный момент мы на газоны засеиваем траву, на этом озеленение от застройщика заканчивается. Дальше уже сами жильцы могут высаживать деревья, разбивать клумбы. Но в планах у нас все же самостоятельно «оснащать» зеленые зоны клумбами с кустарниками», — сообщил Олег Миненков.

Также новоселы получат от застройщика в своем дворе и большее количество малых архитектурных форм, например, детских игровых и спортивных площадок с прорезиненным покрытием.

Возможно, остальные застройщики города возьмут в пример Сибпромстрой, который, несмотря на достаточно большое количество финансовых затрат, дарит своим жителям благоустроенные комфортные дворы, не забывая и об эстетической составляющей пространства.

Квартиры от Сибпромстроя в Сургуте можно купить только в отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190.