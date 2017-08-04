Новая высота сургутского бизнеса

Наконец-то стала известна дальнейшая судьба офисного здания на улице Энергетиков, 4. Многие знают, что здание практически изначально обустраивалось под жесткие технические требования нынешнего арендатора — ООО «Газпром переработка». Именно поэтому «начинка» бизнес-центра скрывает в себе практически все возможные на сегодня передовые инженерные решения, от особой системы кондиционирования до собственного автономного источника бесперебойного питания.

Уже осенью, в связи с переездом подразделения транснациональной компании в северную столицу России, просторные офисы современного бизнес-центра класса «А» станут доступны представителям частного бизнеса.

Благо, в Сургуте немало компаний, которые могут себе позволить вести бизнес в здании, которое еще в 2008 году получило гран-при отраслевого конкурса за лучшее архитектурно-планировочное решение.

Но высокий уровень — высокие требования. Владельцы здания обещают новым арендаторам все прелести международных капиталистических стандартов организации бизнес-пространств: поэтажный климат-контроль, стеклянные перегородки, рецепция, лобби-бар, переговорные, конференц-зал, ресторан, банкоматы, зоны отдыха на каждом этаже. Но в ответ вводят почти кастинг среди арендаторов.



Заявку-запрос на аренду офиса можно отправить уже сейчас, а пул дополняющих друг друга арендаторов будет сформирован осенью.

Комментарий к такому перерождению здания мы запросили у сургутского урбаниста и арт-директора дизайн-бюро G-DESIGN.RU Сергея Зверькова (младшего): «Я вырос на стройке. Был пацаном «принеси-подай-отойди-не мешай» у каменщиков, электриков, отделочников и прочих работников. Поэтому был поражен уровнем инженерного наполнения здания. Но, главное — здесь решена знаменитая сургутская «боль». Здание расположено в центре города, но рядом с ключевой транспортной развязкой. А это значит, что из любого конца города на работу или встречу можно доехать за 15-20 минут! И парковка — на зависть многим новым объектам».

Со своей стороны отметим, что внешне здание действительно выделяется из общего ряда стандартных сооружений и особенно радует глаз в лучах архитектурной подсветки.

В народе говорят: «Высоко сижу, далеко гляжу». Надеемся, именно такие стратегически дальновидные решения будут принимать сургутские бизнесмены, вдохновляясь живописными рассветами и закатами над Саймой из панорамных окон этого бизнес-центра.

Дополнительная информация о бизнес-центре на Энергетиков, 4, доступна по телефону: +7 (3462) 70-79-79.