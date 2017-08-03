​В Сургуте разворачивается очень странная история с «наездом» на руководство хлебозавода. Кому это надо?

Накануне в муниципальный сургутский хлебозавод появились следователи с ОМОНом. Интересно, что первую официальную информацию об этом пресса и широкая общественность получила не из уст полиции или следственного комитета, а от администрации Сургута. Ее пресс-служба сначала заверила, что из-за проверки силовиков производство не встало (как изначально писали СМИ), а со следователями общается исключительно руководство предприятия.

Причем здесь вообще администрация?

На этот факт можно было бы не обратить внимания, если бы второе официальное заявление о происходящем на хлебозаводе вновь не вышло из коридоров администрации. И тогда стало известно, что «несколько дней назад было подписано заявление в УМВД г. Сургута с целью проведения проверочных мероприятий на МУП «Сургутский хлебозавод». Согласно релизу с admsurgut.ru, следственная группа «занимается выемкой документов с целью опровержения или подтверждения фактов нарушений».

Далее и.о. главы Алексей Жердев сообщает, что «предварительные следственные действия показывают, что величина ущерба значительная», и что если это подтвердится, то эти деньги нужно будет вернуть в бюджет.

Что не сходится

Вообще выемка документов в нормальной правовой практике происходит только в рамках уголовного дела. При этом сам Жердев говорит, что на заводе прошли «предварительные следственные действия», которые не предусматривают жесткого «отъема» потенциальных улик. Наверное, это можно писать на вольности изложения пресс-релиза – для понимания ситуации нужно дождаться ответов от следователей, которые пока молчат и ничего не комментируют.

Однако из текста релиза понятно, что главный интересант этого «наезда» на руководство хлебозавода – это так называемая «новая (хотя она уже совсем не новая) команда» Вадима Шувалова во главе с Алексеем Жердевым. Вероятно именно он, будучи исполняющим обязанности главы, подписал то самое заявление, послужившее поводом для прихода силовиков к Сергею Пустозерову. Да не просто прихода – а при параде, в сопровождении ОМОНа.

Зачем?

Понятно, что речь идет о давлении на директора хлебозавода Сергея Пустозерова, который уже много лет возглавляет предприятие. С одной стороны, этой весной он вместе с чиновниками отстаивал вывод хлебозавода из муниципальной собственности и превращение его в акционерное общество – просто чтобы избежать кучи условностей и ограничений, которые накладывает принадлежность к городу. То, что акционировать (и, возможно, в дальнейшем приватизировать) предприятие не удалось – это решение депутатов, а не лично Пустозерова.

С другой стороны, после провала операции «приватизация», возможно, чиновники решили просто сместить директора хлебозавода и поставить туда кого-то из нужных им людей. А силовое давление – это вроде как один из инструментов решения этого вопроса.

Вообще опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты полагают, что «маски-шоу» на хлебозаводе и возможное уголовное преследование бывшего главного архитектора Алексея Фокеева – это звенья одной цепи, призванные к демонстрации силы в исполнении новой формации сургутских чиновников.

Интересно, что все это происходит в отсутствие Вадима Шувалова. То есть это – первая откровенная самопрезентация команды главы как фактически отдельной политической силы в городе. Причем презентация эта очень похожа на акцию устрашения – все-таки под пресс попали известный и уважаемый в городе муниципальный руководитель Пустозеров и считавшийся влиятельным и непотопляемым чиновником Фокеев.

А если более масштабно?

Один из важнейших аспектов этой истории: формат силового давления на Сергея Пустозерова, который в городе считается безусловно грамотным и честным руководителем, еще больше распалит своеобразный сургутский «шовинизм», действующий по принципу «свой-чужой». Ведь странно, когда замглавы, приехавший в Сургут год назад, рассказывает о якобы имеющихся крупных нарушениях, допущенных сургутянином, чей хлеб горожане едят десятки лет – даже если эти нарушения действительно имеют место. В местной политической традиции подобные подозрения или обвинения чисто в моральном плане имеет право озвучивать только сам глава.

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.