История накрутки. Как заместители главы Сургута боролись за свою эффективность на siapress.ru // ИНФОГРАФИКА с разоблачением

Портал siapress.ru знает немало случаев, когда заинтересованные лица техническим способом либо с привлечением массы «миньонов» накручивали голоса в наших опросах (как, например, было с нашим небольшим исследованием по поводу отношения нашей аудитории с алкоголем). Но, как правило, обычно речь идет об игре в одни ворота – голоса накручиваются только одному «интересанту». С недавними же опросами, посвященными самым эффективным и неэффективным заместителям главы Сургута случилась целая история, которую мы вам сейчас расскажем.

Мы запустили два опроса: «Какой замглавы Сургута самый эффективный» и «Какой замглавы Сургута самый неэффективный». Из вариантов ответов были: поименный список всех действующих замглавы (находящуюся в декрете Наталью Алешкову мы закономерно не включили в этот опрос), а также: «Не могу выделить никого» и «Не знаю».

Эти опросы мы выставили в пятницу – то есть в день, когда, по слухам, кураторы информационной политики администрации Сургута улетают на выходные домой, в Москву. Получилось, что в первые дни опрос шел без каких-то отклонений по количеству участников. Вот как выглядели его результаты вечером в субботу:

Примерно то же самое мы увидели и вечером в воскресенье:

Каких-то существенных перемен между голосованием за пятницу-воскресенье не произошло. Наша аудитория преимущественно не смогла выделить самого эффективного заместителя, на втором месте в этом опросе шла Анна Шерстнева, на третьем – Александр Пелевин. С самым неэффективным замом наша аудитория тоже не определилась (27 процентов), но в этом опросе у него уже были явные преследователи – Алексей Жердев (22 процента) и Александр Пелевин (21 процент).

В понедельник начались первые перемены.

За день проголосовало столько же, сколько за выходные – 100 человек. Впрочем, это нормально. При этом Жердев существенно подрос в опросе про «эффективного замглавы» (до 12 процентов), а Пелевин – в опросе про «неэффективного замглавы» (до 27 процентов). Самое интересное началось во вторник.

За один день проголосовало столько же, сколько за предыдущие четыре дня, и перемены в расстановке сил явно бросались в глаза. Алексей Жердев по итогам вторника резко вырвался вперед в рейтинге эффективных замглавы (34 процента), а вот в опросе про неэффективного вице-мэра началась какая-то свалка – голосовали в больших количествах и против всех. Видимо, не выработали единой стратегии и неорганизованные исполнители пошли кто во что горазд.

За среду накал голосования в опросе про эффективность замглавы спала – видимо, из-за того, что промежуточные результаты удовлетворили организаторов процесса. Поэтому вся мощь аппарата обрушилась на второй опрос, где основная порция голосов досталось Александру Пелевину и Анне Шерстневой.

В последний день этой истории накруток в бой пошли «машинные» методы – количество участников опросов уже перевалили за тысячи, и вот что мы увидели в итоге.

Неожиданный рывок Анны Шерстневой – при почти более чем 1500 новых проголосовавших она, за день до этого имея 12 процентов, получила итоговые 70 процентов. Возможно, ответственные люди поняли, что эти опросы явно шиты белыми нитками и решили выдать какой-то нетривиальный результат, либо вообще свалить всю историю накруток на Шерстневу. На втором месте по эффективности накруток в администрации города оказался Алексей Жердев (14,4 процента), а на третьем – «Не могу выделить ни одного» (6,8 процента), который лидировал в первые дни голосования.

К слову, когда мы запустили этот же опрос в нашей группе «ВКонтакте», по итогам первых дней результат был такой:

Крайне показателен комментарий, который оставил один из наших читателей: «Кто эти люди? Я серьезно».

Что касается самых неэффективных замглавы – тут конкуренция оказалось выше, а финальный рывок голосующих вывел на первое место Александра Пелевина (31,8 процента), который, по слухам, находится в немилости в нынешней администрации не только города, но и округа. На втором месте – Алексей Жердев с 26,1 процента, на третьем – Анна Шерстнева с 15,2 процента.

Это очередной случай того, как ответственные чиновники подменяют формой содержание. Когда вместо реальных дел, проектов и процессов, которые должны продуцироваться администрацией города, и на которые наши читатели позитивно реагировали бы в опросах, происходят накрутки в этих самых опросах. Вот куда прикладываются усилия власти, а не в качественное и открытое управление городом.