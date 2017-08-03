Если администрация проиграет еще несколько судов по трудовым спорам, то появится возможность для дисквалификации главы города

Проигранный администрацией города судебный процесс против бывшего начальника контрольного управления Владимира Яремаченко, интервью с которым вышло сегодня на siapress.ru, может иметь серьезные последствия для главы Сургута. Об этом нашему порталу рассказала заместитель Вадима Шувалова Наталья Алешкова, находящаяся в декретном отпуске.

Я знаю, что сейчас еще несколько человек судится по поводу нарушения их трудовых прав и в случае, если по ним администрация тоже проиграет, то появляется возможность для дисквалификации главы города. В российской юридической практике существует такое наказание для тех руководителей, кто неоднократно нарушает трудовое законодательство. Дисквалификация предполагает временное отстранение от занимаемой должности. В Сургуте у нас таких случаев не было, но в других городах России такая мера применялась.

От редакции. Примечательно, что в случае отсутствия Вадима Шувалова (либо его дисквалификации из-за нарушений трудового законодательства, о чем пишет Н. Алешкова) исполняющим обязанности главы Сургута станет его заместитель Алексей Жердев, который как раз курирует блок кадровых и правовых вопросов. Наверное, совпадение.