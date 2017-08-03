​Против ЛОМа в два приема

Сейчас в окружной повестке актуализировалась тема поиска ЛОМов – лидеров, значит, общественного мнения. Запускается процесс общенародного выявления таковых, а потом про выявленных снимут кино – 22 фильма, по числу югорских муниципий. Вообще говоря, арифметика не очень правильная: в Сургуте, к примеру, от ЛОМов спасу нет, а в каком-нибудь Березовском районе кроме князя Меньшикова… впрочем, не будем обижать Березовский район, наверняка там есть много достойных людей. Дело в другом – избирателей в Сургуте больше.

А то, что ЛОМы ищутся с прицелом на март 2018 года – к гадалке не ходи. Ход мысли такой: сейчас извлекаем товарища на свет божий, снимаем про него фильм, раскручиваем, так сказать, масштабируем значимость. А потом он, ЛОМ, встает в третью позицию и тащит за собой электорат в светлую даль.

Казалось бы, чего их искать? В Сургуте, по крайней мере, эти люди хорошо известны. Как скажет, например, Владимир Богданов, так и будет, причем не только из-за административного ресурса, а по причине большого морального авторитета. Юрий Важенин, опять же, предпоследний из нефтегазовых могикан. Есть авторитеты и в других областях. Фильмы про таких снимать, безусловно, надо, но не в рамках политического процесса и бюджетной кампанейщины свежеиспеченного управления территориального маркетинга и, прости господи, брендинга.

Однако, смотрите, что получается: никакие призывы самых уважаемых людей не могут заставить тех же сургутян идти голосовать. И человек хороший, и дела у него отличные, и говорит складно, а явка низкая, хоть ты тресни. А на президентских выборах явка поважнее результата будет. Тем не менее, решили все же поискать людей, способных на титанов подвиг, невзирая на то, что не существует таковых в природе.

Кто сейчас способен стать ЛОМом, который проломит избирательную инфантильность? Кто сможет зарядить своим примером, своей пассионарностью? Алексей Ашапатов, допустим, может привлечь к здоровому образу жизни, но не к выборам. Ринат Айсин, один из наиболее активных депутатов, способен лоббировать муниципальную повестку и себя. Какой-нибудь успешный молодой бизнесмен – зарядит молодежь бизнес-оптимизмом по принципу подобия, «у меня получилось, получится и у вас».

В целом, найдутся люди, способные ретранслировать позитивную повестку. Но привязать ее к выборам – задача совсем другого уровня. Тут, скорее, Навальный вне конкуренции со своей антикоррупционной повесткой, особенно у молодежи. На которую, кстати, и надо произвести впечатление, поскольку протестная повестка ей априори близка, тут Навальному и стараться не надо.

Просто потому, что помимо «все хорошо» у нас еще и «все плохо», и это объективно. Но об этом почти никто всерьез не говорит. А выборы – как раз про «плохо». Про обещания сделать лучше. А что можно сделать лучше в стране (округе, районе, городе), где и так все прекрасно? Где 22 героя, по одному на муниципалитет, смотрят ясным взором из типового телефильма? Такое хочется только обнять и плакать.

И потом – методы, средства! Двадцать первый век, слава богу, уже давно на дворе. Люди, молодежь особенно, – все в Ютюбе, да в соцсетях. Там теперь светоч информации, живительный источник не редактируемого контента. А их фильмами удивить задумали. Где крутить будете? На «Югре»? Какой охват предполагается? Какой выхлоп? Бюджет какой?

Даже депутаты Госдумы уже приглашали к себе блогеров, дабы выведать у них секрет золотого ключика – как это получается, что один человек и один компьютер способны обыграть целые телеканалы? Блогеры, помнится, пришли и сказали: а вы, уважаемые депутаты, идите к аудитории своей и честно с ней разговаривайте по всем актуальным вопросам, а не только пропаганду пуляйте из своих агитпулеметов. Не то, ответили депутаты, опять не то. Мы же вас деликатно спрашиваем, как заставить электорат плясать под свою дудку, а вы нам про честность. Блогеры вздохнули и ушли.

Вот и получается, что ничего лучше методов пропаганды из первой половины минувшего века не придумано. В сухом остатке: акция, два супергероя по цене одного. Покупайте лежалый товар, да еще по завышенному прайсу. Ибо снимать 22 фильма про героев нашего времени, а потом транслировать их с надеждой, что все посмотрят и правильно отреагируют – это дорого и неэффективно. Это в 30-е годы Стаханов, Чкалов и Папанин вызывали ажиотаж и экзальтацию, сегодня это Oxxxymiron, Юрий Дудь и Федор Емельяненко – совсем другое и про другое. Против ЛОМа из зомбоящика давно изобрели кучу приемов, самый простой из которых – нырнуть в сеть и посмотреть что-нибудь из жизни котиков.