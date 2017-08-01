В России скоро заработает новая «дачная конституция»

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», который пару лет назад нарекли новой «дачной конституцией».

Закон коснется более 60 миллионов россиян, владеющих дачными участками.

В чем суть?

С того момента, как закон вступит в силу (а случится это в январе 2019 года), такое понятие, как дачное товарищество будет упразднено. Останутся только две формы: садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество

Проще говоря

Владельцы участков в садовом товариществе смогут строить на них жилые дома. А у владельцев земли в огородническом товариществе такого права не будет, они смогут возводить на своей территории только хозяйственные постройки (например, сараи и теплицы). Кто-то может заметить: но ведь и раньше было то же самое. Верно! Единственное, что изменится – это названия в документах: кооперативы будут переименованы в товарищества.

Неточность: О том, кто конкретно будет заниматься этими юридическими тонкостями (сами садоводы или председатели СОТов), пока неизвестно.

На даче теперь можно жить

Точнее говоря, по новому закону «садовый дом может быть признан жилым домом». То есть, в нем можно будет прописать и жить на постоянной основе круглый год, а не только приезжать летом на выходные. Разумеется, строили и жили в садовых домах всегда, но получить в них полноценную прописку раньше можно было только по решению суда.

Неточность: Пока в законе не прописана процедура признания дома жилым.

Лишнего не попросят

Новый закон устанавливает тип и порядок взносов членов товарищества. Раньше они в основном регламентировались уставом СОТа, а теперь по закону их осталось только два: членские и целевые. То есть, сторонние поборы никто больше устраивать не сможет.

Александр Голосняк, председатель кооператива «Летние Юрты»:

«Глубоко с законом не знакомился, но факт, что в садовых товариществах будет прописка и возможность строить жилые дома – это уже радует. Как это будет работать, нам еще только предстоит узнать. Во всяком случае, ранее принимались меры рекомендательного характера для дачников. Например, при постройке дома рекомендовали учитывать строительство печи на твердом топливе, чтобы была альтернатива электричеству, и чтобы можно было избежать опасных последствий, если случится авария. В законе еще нужно разобраться, но, я думаю, мы идем к каком-то современному подходу в решении вопросов садово-дачных кооперативов».