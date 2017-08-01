16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,8454   EUR  70,7313  

​Индекс ММВБ по итогам июля практически не изменился // АУДИО

Читать Слушать (3:17) Скачать (7.55 МБ)

Добрый день, уважаемые инвесторы, я Пятина Валерия финансовый советник БКС Премьер совместно с СИА-ПРЕСС продолжаем говорить о том, как прошла минувшая неделя на фондовом рынке, почему российский рубль слабеет при дорожающей нефти, и о том, как без опыта можно собрать грамотный портфель инвестиций.

Индекс ММВБ завершает месяц примерно там же, где и начал – вблизи 1900 пунктов. Несмотря на рост котировок нефти выше $52, то есть почти на 10% за неделю, тема новых санкций США – пока что доминирующий фактор. Напомню, Белый дом заявил на днях, что Дональд Трамп готов подписать законопроект по ужесточению санкций в отношении России. Ранее его уже одобрили обе палаты Конгресса. Россия в свою очередь уже объявила об ответных мерах. Таким образом, геополитическое противостояние снова набирает силу и это, безусловно, негатив для российского рынка в среднесрочной перспективе.

В остальном внешний фон складывается для отечественного рынка неплохо – это и позитивные макроданные по крупнейшим мировым экономикам, и перспективы более плавного, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в США, и, конечно же, нефть. «Черное золото» подорожало под влиянием сокращения запасов в США, усилий стран ОПЕК+ по сокращению добычи, сильных корпоративных отчетов американских компаний и мягкого тона комментариев ФРС.

Рубль сейчас нехарактерно «отстает» от нефти. Порой можно говорить даже о разнонаправленной динамике. По большей части это связанно с усилением геополитической напряженности. Текущие санкции могут осложнить ситуацию с фондированием. Кроме того, слухи о более серьезных ограничениях, в плане покупки ОФЗ иностранными инвесторами, стали сигналом для выхода из рублевых активов.

Конечно, в какой-то момент сильный рост нефти и снижение «санкционного накала» могут способствовать возвращению пары доллар-рубль в область 59 рублей. Но наш базовый сценарий пока говорит о медленном продолжении восходящей тенденции с краткосрочной целью 61,5 рубль. Пара рубль-евро при этом продолжит движение в область 71-72.

Если говорить о том, куда сейчас вкладывать деньги, то чем больше сумма инвестиций, тем больше разных возможностей и опций есть у инвестора. Самый правильный вариант – это портфель инвестиций, состоящий как из консервативной части, включающей, к примеру, депозит, и агрессивной, в которую закуплены перспективные акции, способные «вытащить» вложения в зону доходности, с запасом превышающую уровень инфляции. Учитывая это, минимальный эффективный размер первоначальных инвестиций должен составлять не менее 100 тыс. рублей.

Порог в 300 тыс. позволяет вкладывать в структурные продукты, которые представляют собой комбинацию сберегательной (консервативной) и накопительной (агрессивной) частей, причем, меняя их соотношение, инвестор может изначально установить приемлемый для него уровень риска и доходности. Суммы от 1 млн уже позволяют пользоваться стратегиями доверительного управления.

В идеале, для того чтобы грамотно распределить средства по активам и инструментам, сформулировать все цели и параметры, установить разумные сроки для своих инвестиций, необходимо составить персональный финансовый план. Клиентам БКС Премьер мы составляем такой план совершенно бесплатно.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:55, просмотров: 177, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В России скоро заработает новая «дачная конституция»

В России скоро заработает новая «дачная конституция»
С того момента, как закон вступит в силу (а случится это в январе 2019 года), такое понятие, как дачное товарищество будет упразднено
Анастасия Семихатских Сегодня в 16:04
157 0
​Индекс ММВБ по итогам июля практически не изменился // АУДИО

​Индекс ММВБ по итогам июля практически не изменился // АУДИО
Но наш базовый сценарий пока говорит о медленном продолжении восходящей тенденции с краткосрочной целью 61,5 рубль. Пара рубль-евро при этом продолжит движение в область 71-72.
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала «БКС Премьер» Сегодня в 11:55
175 0
​Так ли страшно банкротство?

​Так ли страшно банкротство?

Дональд Трамп четырежды был банкротом. И вы не переживайте, если с вами подобное случилось
Александр Родин, арбитражный управляющий Сегодня в 11:20
283 3
Ангел в белом халате

Ангел в белом халате
1 августа труженице тыла и ветерану сургутского здравоохранения Валентине Захаровой исполнилось бы 90 лет
Людмила Захарова Сегодня в 09:10
501 0
Посадок не будет

Посадок не будет
Сургуту нужно создать специальную комиссию по озеленению, без визы которой ни одно решение администрации, управляющих компаний и прочих структур по высадке и вырубке деревьев и кустарников не должно утверждаться.
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 09:07
333 4
Импортозамещение и глубокая переработка: промышленность Тюменской области развивается в разных направлениях

Импортозамещение и глубокая переработка: промышленность Тюменской области развивается в разных направлениях
В июле в регионе начато строительство двух новых крупных производств.
Никита Шаганенко 31 июля в 16:18
383 0
Бывший начальник контрольного управления Владимир Яремаченко выиграл суд у городской администрации

Бывший начальник контрольного управления Владимир Яремаченко выиграл суд у городской администрации

Теперь его должны восстановить на прежней должности и выплатить 500 тысяч рублей
Артем Мазнев 31 июля в 12:11
1072 6
Экспорт тюменских товаров вырос за год на 50 млн долларов

Экспорт тюменских товаров вырос за год на 50 млн долларов
Основными товарами, востребованными за границей, являются: продукция нефтехимии и нефтепереработки, машиностроения, фанера.
Никита Шаганенко 31 июля в 11:30
276 0
Ни себе, ни людям. Пустующие городские помещения на проспекте Мира приносят жителям большие убытки

Ни себе, ни людям. Пустующие городские помещения на проспекте Мира приносят жителям большие убытки

Лилия Сулейманова 31 июля в 09:00
727 0
Максим Яровой: «Я все свои первые плохие слова увидел на заборе»

Максим Яровой: «Я все свои первые плохие слова увидел на заборе»
Надежда Макаренко 30 июля в 13:13
571 0
Как получить 5000 от правительства Югры? (Часть 2)

Как получить 5000 от правительства Югры? (Часть 2)
СИА-ПРЕСС выяснил нюансы получения единовременных выплат для молодых югорчан
Анастасия Семихатских 28 июля в 17:28
2632 1
Количество низкопольных автобусов в Тюмени почти вдвое превышает российские стандарты

Количество низкопольных автобусов в Тюмени почти вдвое превышает российские стандарты
В регионе продолжается реализация программы "Доступная среда".
Никита Шаганенко 28 июля в 16:21
587 0
Новый тротуар к новому учебному году.

Новый тротуар к новому учебному году.
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры 28 июля в 16:16
800 0
Невиданная щедрость. На пустующее место остановки в Сургуте поставили... скамейку!

Невиданная щедрость. На пустующее место остановки в Сургуте поставили... скамейку!
Ася Егубцева 28 июля в 15:57
873 0
Сургутская неделя. Город без мэра

Сургутская неделя. Город без мэра
Газовики продают «избушку», «Борцы» забрали птицу
Олег Владимиров 28 июля в 15:48
1034 1
​Ответ на статью газеты «Новый Город» «Съели?»

​Ответ на статью газеты «Новый Город» «Съели?»
Приведенные газетой сведения термины не соответствуют действительному положению дел, поскольку ООО «Эл-Техника» на законных основаниях строит ресторан «KFC» с автораздачей
ООО «Эл-техника» 27 июля в 17:24
1062 3
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика