​Индекс ММВБ по итогам июля практически не изменился // АУДИО

Добрый день, уважаемые инвесторы, я Пятина Валерия финансовый советник БКС Премьер совместно с СИА-ПРЕСС продолжаем говорить о том, как прошла минувшая неделя на фондовом рынке, почему российский рубль слабеет при дорожающей нефти, и о том, как без опыта можно собрать грамотный портфель инвестиций.

Индекс ММВБ завершает месяц примерно там же, где и начал – вблизи 1900 пунктов. Несмотря на рост котировок нефти выше $52, то есть почти на 10% за неделю, тема новых санкций США – пока что доминирующий фактор. Напомню, Белый дом заявил на днях, что Дональд Трамп готов подписать законопроект по ужесточению санкций в отношении России. Ранее его уже одобрили обе палаты Конгресса. Россия в свою очередь уже объявила об ответных мерах. Таким образом, геополитическое противостояние снова набирает силу и это, безусловно, негатив для российского рынка в среднесрочной перспективе.

В остальном внешний фон складывается для отечественного рынка неплохо – это и позитивные макроданные по крупнейшим мировым экономикам, и перспективы более плавного, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в США, и, конечно же, нефть. «Черное золото» подорожало под влиянием сокращения запасов в США, усилий стран ОПЕК+ по сокращению добычи, сильных корпоративных отчетов американских компаний и мягкого тона комментариев ФРС.

Рубль сейчас нехарактерно «отстает» от нефти. Порой можно говорить даже о разнонаправленной динамике. По большей части это связанно с усилением геополитической напряженности. Текущие санкции могут осложнить ситуацию с фондированием. Кроме того, слухи о более серьезных ограничениях, в плане покупки ОФЗ иностранными инвесторами, стали сигналом для выхода из рублевых активов.

Конечно, в какой-то момент сильный рост нефти и снижение «санкционного накала» могут способствовать возвращению пары доллар-рубль в область 59 рублей. Но наш базовый сценарий пока говорит о медленном продолжении восходящей тенденции с краткосрочной целью 61,5 рубль. Пара рубль-евро при этом продолжит движение в область 71-72.

Если говорить о том, куда сейчас вкладывать деньги, то чем больше сумма инвестиций, тем больше разных возможностей и опций есть у инвестора. Самый правильный вариант – это портфель инвестиций, состоящий как из консервативной части, включающей, к примеру, депозит, и агрессивной, в которую закуплены перспективные акции, способные «вытащить» вложения в зону доходности, с запасом превышающую уровень инфляции. Учитывая это, минимальный эффективный размер первоначальных инвестиций должен составлять не менее 100 тыс. рублей.

Порог в 300 тыс. позволяет вкладывать в структурные продукты, которые представляют собой комбинацию сберегательной (консервативной) и накопительной (агрессивной) частей, причем, меняя их соотношение, инвестор может изначально установить приемлемый для него уровень риска и доходности. Суммы от 1 млн уже позволяют пользоваться стратегиями доверительного управления.

В идеале, для того чтобы грамотно распределить средства по активам и инструментам, сформулировать все цели и параметры, установить разумные сроки для своих инвестиций, необходимо составить персональный финансовый план. Клиентам БКС Премьер мы составляем такой план совершенно бесплатно.