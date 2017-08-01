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​Так ли страшно банкротство?

Дональд Трамп четырежды был банкротом. И вы не переживайте, если с вами подобное случилось

Банкротство – страшное слово, которого боятся большинство людей. При этом мало кто действительно понимает, что это значит. Арбитражный управляющий Александр Родин рассказал всё, что должен знать о банкротстве обычный человек.

Большинство из нас мало что знает про современный институт банкротства и относится к нему предвзято. Хотя банкротство – это не долговая яма. Как раз наоборот – это единственный законный способ списания долгов и защиты должника от кредитора.

Многие известные люди (Уолт Дисней, Ларри Кинг, Марк Твен, Томас Эдисон, Генри Форд, Авраам Линкольн) становились банкротами. Ярчайший пример: Дональд Трамп, строительный магнат, владелец небоскрёбов в Нью-Йорке, а с 20 января 2017 года – 45-й президент США, был банкротом четыре раза.

Институт банкротства граждан существует в любой развитой стране, а с октября 2015 года, к счастью, и в нашей. Он даёт человеку право отказаться платить свои долги, если он этого делать не может, и его долги будут погашены. Даёт человеку право на ошибку и, как следствие, – шанс начать жить с «чистого листа».

И здесь у вас сразу же возникают закономерные вопросы: кто может подать заявление о банкротстве, что для этого нужно сделать, как проходит процедура банкротства, когда мои долги будут списаны, и что в итоге мне даст банкротство и в чем ограничит.

Обо всем по порядку.

Во-первых, заявителем по делу о банкротстве гражданина может быть сам должник-гражданин, кредитор и уполномоченный орган (налоговая служба). Для всех кредиторов, включая уполномоченный орган, для подачи заявления о банкротстве гражданина необходимо одновременное выполнение двух условий: требования к должнику ≥ 500 тыс. руб. и просрочка оплаты – от 3 месяцев.

Что касается самого должника, то закон о банкротстве разделяет обязанность и право должника объявить себя банкротом. Это важно. Принципиальная разница заключается в том, что право – это рекомендация (вы можете так поступить, а можете и нет), а обязанность – это императивное (обязательное) требование закона и у вас нет права выбора (есть только обязанность его исполнить). В случае, если совокупный размер ваших обязательств составляет 500 тыс. руб. и более, заявление о банкротстве подается в обязательном порядке в течение 30 дней.

Во-вторых, для того, чтобы инициировать процедуру банкротства необходимо подать в арбитражный суд заявление о признании несостоятельным (банкротом) с указанием в нем саморегулируемой организации арбитражных управляющих (СРО АУ), из числа членов которой будет назначен финансовый управляющий вашей процедурой банкротства и приложением соответствующего пакета документов. Первые необходимые платежи: государственная пошлина (300 руб.) и вознаграждение финансовому управляющему (на депозит суда вносится 25 000 руб., возможна отсрочка оплаты).

В-третьих, любая процедура банкротства вводится только судом и проводится исключительно арбитражным (финансовым) управляющим.

В-четвёртых, минимальный срок прохождения процедуры банкротства – 9-10 месяцев.

И наконец, в-пятых, что всё-таки нам даёт и в чём ограничивает закон о банкротстве граждан? Основная возможность заключается в полном списании долгов. Что касается ограничений, то наиболее существенные из них связаны с запретом участвовать в органах управления организаций в течение трёх лет и необходимостью в течение пяти лет заявлять о прошедшем банкротстве при получении нового кредита.

И в заключении, хотелось бы сказать, что не стоит пугаться процедуры банкротства – напротив, бездействие в данной ситуации представляется куда хуже, поскольку оно может быть расценено как злонамеренное уклонение от погашения долгов, и в этом случае кредиторы могут взять инициативу в свои руки и создать даже добросовестному заемщику проблемы «на ровном месте». Так что не стоит пугаться процедуры банкротства, её цель всё-таки – помочь человеку, попавшему в сложную финансовую ситуацию, законным путем решить долговую проблему.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 286, комментариев: 3


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Комментарии:
Жучка
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Сегодня в 14:38
Ремонт очков на глазах заказчика.

Избавляешься от одного кредитора, приобретая другого в лице управляющего.
25 тысяч руб. на вознаграждение финансового управляющего - не конечная сумма. К этой сумме прибавьте:
- 7 процентов от реализованного имущества должника;
- 7 процентов от денежных средств, выплаченных кредиторам;
- Почтовые расходы;
- обращение к юристам (20-80 000), т.к. у управляющего не всегда юридическое образование;
- организация торгов по продаже имущества должника, посредством привлечения третьих лиц, других организаций.

Минимальный срок процедуры 10 мес. Так если по самым скромным подсчетам, при сумме долга в 500 000, сколько составят затраты на финансового управляющего ? Тысяч 300?
Да, жизнь "с чистого листа".
И да, банкротство физических лиц страшно!
Александр Родин
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Сегодня в 15:19
Не совсем так. Услуги финансовых управляющих - конкурентное поле деятельности и цена может очень сильно варьироваться. Перечень затрат касающийся вознаграждения управляющего гарантирован Законом о банкротстве, но не всегда финансовый управляющий будет брать эти деньги, несмотря на то, что они ему гарантированы. Моя практика свидетельствует об обратном, все расходы фиксируются в договоре и обговариваются что называется "на берегу", чтобы потом не возникало неприятных недоразумений.

В данном деле очень важно кто будет вести дело. Это как услуги персонального врача, парикмахера, косметолога, тренера и т.п. Нельзя работать с такими людьми если ты им не доверяешь. Вопрос доверия ключевой.

По сроку все верно- 10-12 месяцев финансовый управляющий будет сопровождать процесс. Очень часто процедура банкротства бывает "социальной", когда у должника нет никакого имущества, кроме единственного жилья и оно в банкротстве продаваться не будет, а останется за человеком и его семьей. В таком случае ни о каких % вообще речи быть не может.

Поэтому нужно искать, выбирать, встречаться, письменно фиксировать договоренности и тогда никаких 300 тыс.рублей не будет. Как минимум в 3 раза меньше.
Жучка Александр Родин
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Сегодня в 19:10
После этих слов, не сомневаюсь в вашей уникальности. )
С трудом верится, что финансовый управляющий не возьмёт те же 25 000 руб. за 10 месяцев работы. (стоит отметить, что по тому же закону о банкротстве данная выплата для финансового управляющего в качестве вознаграждения является единовременной). Без претензий к вам лично, но чем больше посредников между должником и кредитором, тем больше вероятность бедным стать более несостоятельными. Заплатить посредникам, а потом посредникам посредника. Раньше было решение суда, исполнительный лист, приставы занимались взысканием по ним. Для чего сейчас такая длинная цепочка людей на бедности людей зарабатывающая?

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​Так ли страшно банкротство?

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