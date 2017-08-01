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Посадок не будет

Несколько раз в сети видел такую демотиватор – на памятнике Юрию Гагарину написано: «Юра! Прости. Мы все прос…ли». Ну может не прям так, но смысл точно такой. Я так понимаю, имелось ввиду развал Советского Союза и последующее за ним в 90-е катастрофическое падение экономики и социальных стандартов.

Но я не об истории и экономике. Я о другом. Несколько дней назад прочитал воодушевляющую статью бывшего заместителя главы Сургута Владимира Алексеевича Браташова. В ней он предлагает высадить вдоль рукавов Саймы кедры (сибирскую кедровую сосну). Конечно, расти им долго, очень долго. В полной мере красотой выросших деревьев будут любоваться наши внуки или правнуки. Это действительно интересный проект, который мог бы стать визитной карточкой города. Когда-то, много лет назад ректор Сургутского университета Георгий Иванович Назин уже заложил такую традицию, высадив кедры у входа в Корабль (главный корпус СурГУ). Но это все было бы очень замечательно, если бы не несколько дней назад...

А несколько дней назад обнаружил, что на улице Энтузиастов (около шахматной школы) лежит масса вырубленных частей деревьев. И если бы там лежали стволы и ветки тополей, которые постепенно убираются из города в следствие всем известной проблемы с тополиным пухом… Но нет же! Там валяются стволы и ветки берез. БЕРЕЗ!!!

Непонятно по чьей инициативе совершено «преступление» – только так и можно назвать такой антиприродный вандализм. И почему это совершено? Только потому, что на протяжении десятков лет никому не может прийти в голову, что электрическую линию, находящуюся в центре густонаселенного жилого района необходимо убрать под землю. Но нет же! Это не вариант. Лучше срубить бошки всем деревьям в округе, а лучше, наверное, вообще выкорчевать их с корнем.

Аналогичная ситуация уже давно произошла на улице Профсоюзов (на перегоне между улицами Лермонтова и Островского). Из-за высоковольтных линий электропередач, проходящих вдоль дороги, были наполовину спилены… Вы правильно догадались! Березы. И как я понимаю, спиливали их уже не раз. Так и стоят они там в виде обрубков до сей поры.

Я понимаю, что без электричества в современное время ни туда и ни сюда. И опасность обесточить весь город – это не просто опасность, это мега катастрофа. Но если бы мы жили в Сочи, Ялте, Краснодаре, Симферополе (список можно продолжать известными городами-героями российского юга) то я, бы и слова не сказал. Честно! При необходимости там все быстро вырастет «много, много, много, много раз. И еще раз». Но у нас другая ситуация.

Во-первых, деревья в Сургуте растут несколько десятков лет. Во-вторых, обрезанные березы смотрятся просто какими-то монстрами после апокалипсиса (особенно зимой). Обрезанные тополя ничуть не лучше, но с ними, как я понимаю, вопрос решенный – их в итоги уберут из города. И, в-третьих, березы хоть и дадут слабые новые макушки (хотя для старых берез это очень трудно), их срубят через пяток лет опять – вопрос, а точнее макушки опять (или снова) упрутся в благословенную электрическую линию.

Да и вообще! Сегодня добрались до Энтузиастов в районе шахматной школы и музыкального училища, завтра вырубят аллею по дороге в Парк аттракционов и вдоль 30 лет Победы, дом 1, а послезавтра что?

Я считаю, для того чтобы впредь не происходило такого зеленого вандализма в городе, должна быть создана специальная общественная комиссия по озеленению, в которую, в первую очередь, должны войти ученые – биологи Сургутского университета. По роду экономического образования, полученного в нашем университете, знаю только Глеба Кукуричкина. Вот его и предлагаю как очень грамотного специалиста в этой области. Конечно, и других ученых тоже предлагаю. А возглавить эту комиссию мог бы крепкий хозяйственник Владимир Алексеевич Браташов – он знает и администрацию, и университет, и, главное, город.

Комиссия, созданная из профессионалов, а главное ученых-профессионалов, сможет и оценить правильность решений городских властей по «зеленому» оформлению города (в том числе мест посадки деревьев) и не допустить незаконной вырубки лесов. Считаю, что без одобрения этой комиссии ни одно решение администрации, управляющих компаний и прочих структур по высадке и вырубке деревьев и кустарников не должно утверждаться. А на вопрос праздного зеваки о возможностях комиссии, она отвечала бы: «Не знаю, что будет при вас, а при нас ни один листок в Сургуте без позволения нашего упасть не смеет».

Даже не сомневаюсь, что глава города Вадим Николаевич Шувалов как бывший энергетик понимает очень острую ситуацию с решением вопроса – электрическая линия или деревья, лесные насаждения. Надеюсь, что его профессиональный опыт поможет нам отрегулировать данную ситуацию в целом в городе и больше не возвращаться к данной проблеме. Чтоб не было стыдно перед будущими поколениями (как нам перед Гагариным).

Говоря же о предложении Владимира Алексеевича Браташова скажу, что разрешив задачу с сохранением имеющихся лесных насаждений в городе, можно заняться и «кедровыми делами». Такие благородные аллеи в центре города смогут стать королями наших лесов.


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Сегодня в 09:07, просмотров: 334, комментариев: 4


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 10:25
а еще и газоны подстригают... это в год экологии...
кошмар! губят на корню траву
Мудрец
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Сегодня в 10:34
"должна быть создана специальная общественная комиссия по озеленению". Обязательно надо еще создать подотдел очистки города Сургута от бродячих животных. а то как же без.
Мудрец
не нравится
Сегодня в 10:40
И ещё вспомнилось из классики. "В мгновение ока он создал восемь комиссий и подкомиссий, три бюро и несколько комитетов. Через неделю эти органы размножились методом простого клеточного деления."
"Председатель восьмого подсовета шестого совета. ....У вас же должно сейчас быть совместное заседание с двенадцатой комиссией!"
Коллега
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Сегодня в 16:26
Недавно читал статью ученых о грибах. Основной их вывод - это то, что, оказывается, по новым данным грибы выращивают над собой лес, а не наоборот. Грибы (сеть-грибница) решают, что и где будет расти а что не должно, и если где шумит лес - это заслуга грибов.

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