Импортозамещение и глубокая переработка: промышленность Тюменской области развивается в разных направлениях

В июле в Тюменской области начато строительство двух новых крупных производств, продукция которых ранее не выпускалась в регионе. Общий объем инвестиций в них превышает 4,5 млрд рублей.

Так, в областном центре к 2020 году будет налажено производство гормональных препаратов — их сегодня в Россию завозят только из-за рубежа.

Инвестор - компания «Фармсинтез», планирует вложить в проект 3 250 млн рублей. Большую часть составят расходы на приобретение оборудования, на проектирование и строительно-монтажные работы, а также на клинические исследования и регистрацию лекарственных препаратов.

В рамках проекта предусматривается строительство производственного корпуса площадью 6000 кв. м, создание цеха опытного производства площадью 350 кв. м на базе имеющейся инфраструктуры предприятия, строительство автоматизированного склада.

Компания вложит в новое производство собственные средства, однако запланировано субсидирование и из областного, и из федерального бюджетов. Предполагаемый срок окупаемости проекта – 5,5 лет. Его возведение даст работу 113 жителям региона.

Другой проект - строительство первого в Тюменской области завода по переработке картофеля, которое началось в Упоровском районе. Основной инвестор – агрофирма «КРиММ» – планирует перерабатывать здесь 30 тысяч тонн корнеплодов в год.

Как рассказал заместитель генерального директора компании Александр Медведев, картофель будет перерабатываться по новой для России технологии “fresh cut”. На выходе потребитель получит очищенный сырой или консервированный приготовленный продукт в вакуумной упаковке со сроком хранения около трех месяцев. В год планируется производить до 15–17 тысяч тонн готового продукта.

Первый картофель завод планирует выпустить к концу 2018 года. Полностью же проект, который помимо завода предполагает строительство дополнительного хранилища, реализуют в 2019 году. Продукты предприятия будут продаваться через торговые сети и общепит.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркнул, что решение о строительстве завода принималось совместно с правительством региона: «Около 30 процентов стоимости проекта – это господдержка из областного бюджета. С помощью такого финансового плеча и учитывая профессионализм компании «КРиММ», уверен, что проект состоится".

Общий объем инвестиций в строительство оценивается на уровне 1,4 миллиарда рублей. Открытие завода позволит создать 51 новое рабочее место.

Всего в этом году в Тюменской области планируется завершить реализацию 21 нового проекта и начать еще 17.