Дайте людям автобусы

Купили в Сургуте новые автобусы. Почему же на них не работают табло, указывающие номер рейса и направление?

Почему до сих пор вместо ярких световых табло - допотопные деревянные таблички с трафаретным нанесением информации - как 30-40 лет назад?! Какое неудобство для пассажиров, особенно опаздывающих. Зато нашлось место для нелепой рекламы. Конечно, те, кто ездит общественным транспортом, очень хотят купить пентхаус! Но на самом деле, нам кажется, они хотят пользоваться современным и удобным общественным транспортом.

Для сравнения, вот как выглядят автобусы в Москве:

И как в Берлине: