Бывший начальник контрольного управления Владимир Яремаченко выиграл суд у городской администрации

Уволенный из городской администрации в марте начальник контрольного управления Владимир Яремаченко выиграл суд у бывших работодателей. Теперь его должны восстановить в прежней должности и выплатить 500 тысяч рублей долга по зарплате, которую он должен был получать все это время. Городской администрации не помогла даже поддержка сургутской прокуратуры.

Напомним, что об увольнении Владимира Яремаченко еще в феврале ходили слухи, которые чиновник, однако, всячески опровергал. От этого сообщение о его отставке в марте, да еще и по статье, оказалось неожиданным. Тем более, что сопровождалось оно довольно скандальной историей - за несколько дней до увольнения начальник контрольного управления получил массу критики от депутатов на одном из заседаний городской думы. Народные избранники оказались недовольны не столько даже работой контрольного управления, сколько общей политикой администрации в области благоустройства в городе. Потребовали даже вызова для отчета заместителей главы Сургута. Является ли последующее через пару дней увольнение совпадением или нет – вопрос.

Однако городская администрация похоже не намерена сдаваться - в своем официальном заявлении на сайте чиновники уже сообщили, что будут подавать апелляцию в Суд Югры.