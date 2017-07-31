Экспорт тюменских товаров вырос за год на 50 млн долларов

В 2016 году экспорт товаров тюменских производителей составил 2,056 млрд долларов США, что почти на 50 млн долларов больше, чем годом ранее. Об этом сообщил директор департамента инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

Основными товарами, традиционно востребованными за границей, являются: продукция нефтехимии и нефтепереработки, машиностроения, фанера. Впрочем, появляются и довольно неожиданные новинки. Так, местное малое предприятие «Тюменские аэрозоли» наладило выпуск термальной воды, поставлять которую планируется, в том числе, в Китай. По словам Леонида Остроумова, продукт уже готов — сейчас ведется подготовка документов, необходимых для выхода на зарубежный рынок — в этом производителю помогает правительство региона.

За последний год в два с лишним раза выросло и количество предприятий-экспортеров, на сегодняшний день 138 малых и крупных компаний региона поставляет свои товары за границу. «Причем, - отмечает директор департамента, - речь иде не о перекупщиках, а о предприятиях, которые производят свою продукцию на тюменской земле». Основная часть местных товаров поставляется в Нидерланды, Великобританию, Бельгию, Турцию, Финляндию, Швецию, Францию, Германию, Казахстан.

Большую роль в наращивании объема экспорта из Тюменской области играют иностранные компании, которые разместили производство в регионе. Это: «Шлюмберже», «КСА Дойтег», «Кнауф Инсулейшн», «Бентек», «Бейкер Хьюз» и другие. Напомним, в последние 10 лет на тюменской земле было открыто 35 новых промышленных производств, девять из которых — с участием иностранного капитала.

«Содействие в развитии несырьевого экспорта — одна из приоритетных задач правительства Тюменской области», - подчеркивает Леонид Остроумов. Региональная власть ставит задачу в течение нескольких ближайших лет ежегодно наращивать количество экспортных компаний до 100 штук.

В регионе организовали комплексное сотрудничество с заинтересованными в экспортной деятельности предприятиями. Владельцы бизнеса проходят образовательные программы Российского экспортного центра, получают консультации специалистов, принимают участие в разработке комплекса мероприятий по выходу на экспорт.

Для стимулирования бизнеса объявлен конкурс «Лучший экспортер Тюменской области». Конкурс в этом году пройдет в четырех номинациях: «Малый бизнес», «Средний бизнес», «Хайтек» и «Прорыв года». Победитель в каждой номинации получит скидку на услуги международной сертификации от центра TSU Piestanu (Словакия) и бесплатное размещение рекламы в журнале «Эксперт-Урал».

Кроме того, лауреаты регионального этапа представят Тюменскую область на конкурсе «Лучший экспортер Урала». Подведение итогов конкурса состоится в октябре.