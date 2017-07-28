Новый тротуар к новому учебному году.

Будучи городским депутатом по району ЖД в 2012 году ко мне обратились жители с просьбой благоустройства пешеходного тротуара от ул. Мечникова до здания МБОУ СОШ№ 20.

Данный участок требовал капитального вмешательства, там необходимо было сделать тротуар и освещение. А так как эта дорога вела к СОШ№20 и следственно каждый день там ходили дети, эту территорию надо было максимально обезопасить. Вся трудность заключалась в том, что этот участок дороги ни кому не принадлежал.

30.03.2015 проезд как бесхозяйный был принят на учет

в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, но только по истечении года с момента постановки на учет можно было проводить процедуру признания и регистрации права муниципальной собственности, что и было сделано.

В марте 2016 года МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» были разработаны сметы и проведены расчеты ремонта проезда. Сейчас могу сказать, что тротуар от ул. Мечникова до здания МБОУ СОШ№ 20 почти готов, осталось сделать освещение.

При строительстве тротуара подрядчики столкнулись с рядом трудностей: « Плиты демонтировали , оказалось болото, здесь низина и видно, что техника сразу сядет. Пришлось делать выторфовку и отсыпать этот участок песком, 2 машины песка ушло, ну а дальше все по технологии слой щебня, потом песко-цементная смесь, ну соответственно плитка, бордюр» - прокомментировал специалист МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Освещение так же не заставит себя долго ждать, из ответа главы города Шувалова В.Н. следует, что освещение планируется установить до 01.09.2017. А это значит, что мы успеваем к началу учебного года.

Благодарю за содействие и продуктивную работу администрацию города Сургута и активных жителей района ЖД. Очень рад, что результат нашей совместной работы теперь послужит жителям, и дети теперь комфортно будут миновать данный участок от дома до школы.