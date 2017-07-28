Количество низкопольных автобусов в Тюмени почти вдвое превышает российские стандарты

Из 1 тыс. 182 муниципальных автобусов в Тюмени 510 приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Максим Афанасьев.

Согласно федеральной программе "Доступная среда", таких низкопольных и полунизкопольных автобусов к 2020 году должно быть в автопарке любого города России не менее 20%. В Тюмени этот показатель уже составляет 37%. Только в прошлом году тюменскими автопредприятиями приобретено более 100 новых автобусов.

Работа эта будет продолжена и в 2017 году - на улицы Тюмени планируется вывести 166 новых автобусов. "Все автобусы, которые планируется приобрести ТПАТП-1 и ТПАТП-2, будут обеспечены современными сервисами: видеорегистраторами, "бегущей строкой", автоинформатором, – рассказал замглавы администрации. – Новые автобусы, без исключения, будут низкопольными. Более того, часть из них – на газомоторном топливе".

Продолжается в регионе и обустройство для инвалидов социальных объектов. Незадолго до Дня города, который Тюмень будет отмечать 29 июля, состоялась приемка пандуса в у стадиона "Геолог". В ней приняли участие представители городской администрации, члены Всероссийского общества инвалидов, врачи центра реабилитации ФК “Тюмень” и журналисты. Приемку открыла руководитель управы Калининского округа Марина Артемьева.

“В нашем городе мы создаем комфортную среду, а комфортная среда должна быть еще и доступной. Для меня этот объект стал первым масштабным в округе. Он создавался с прошлого года с участием общественности”, – отметила глава управы. Она выразила надежду, что появление пандуса поможет людям с ограниченными возможностями заниматься спортом.

Длинный спуск снабжен серебристыми невысокими перилами. Перила рассчитаны также на незрячих людей – их начало и конец снабжены ярко-желтыми метками и надписями шрифтом Брайля.

Первыми новый пандус оценили юные спортсмены-колясочники из спортивных школ города, а также чемпионка России по танцам на колясках Марина Котманова. “Пандус очень удобный. Спуск не крутой, при его строительстве все предусмотрено. Не на всех социальных объектах есть такие”, – отметила спортсменка. Тюменка не слишком часто бывает на стадионе “Геолог”, но надеется, что теперь ситуация изменится.

Федеральная программа "Доступная среда" реализуется в регионе уже седьмой год. За это время удалось адаптировать более 600 объектов социальной инфраструктуры. Всего в Тюменской области проживает около 103 тыс. людей с ограниченными возможностями.