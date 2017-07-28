Невиданная щедрость. На пустующее место остановки в Сургуте поставили... скамейку!

В Сургуте на остановке «Энергетиков» установили скамейку, так что теперь сургутяне, дожидающиеся своего автобуса, могут немного передохнуть, а не стоять на ногах.

Правда, в общем антураже новая скамейка смотрится весьма неоднозначно: брусчатка под ней разбита и наполовину вообще отсутствует, остановочного комплекса и в помине нет, и вряд и кто-то вспомнит, когда он там был. Зато скамейка вот, стоит на своем месте, на славу вбитая в землю. Разместиться на ней могут два, ну, три человека. Негусто, особенно с тем учетом, что с этой остановки уезжает четыре автобуса и два маршрутных такси, которых по утрам стойко дожидаются несколько десятков сургутян.

«Хорошо, конечно, что установили скамейку, но толку-то от нее мало, — говорит сургутянка Ирина Малыхина, дожидающаяся «пятерку». — Отсюда много пожилых людей уезжает, которым далеко идти до Строителя. А сейчас еще жарко, солнце печет, а тени никакой нет и никуда не спрятаться. Лучше бы хоть какую-то остановку поставили, а не просто лавочку с мусоркой».

Со времен бывшего главы города Дмитрия Попова многие остановки действительно остались «с носом»: маленькие пустыри без ларьков и мало-мальских укрытий. Возможно, городу уже пора подойти к этой проблеме всерьез и наконец-то решить ее?