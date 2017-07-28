Сургутская неделя. Город без мэра

Пока Вадим Шувалов был в краткосрочном отпуске, город вел себя, в целом, хорошо. Отметил в третий раз Вардавар с запусканием голубей в небо и воды в людей (всем понравилось). На асфальте то ли проявились старые, то ли появились новые надписи по поводу своих, которые москвичам не прислуживают. «Газпром переработка» выставила на продажу недостроенный административный корпус на Ленина. Ну, и так далее.

Подробности в двух словах: надписи на асфальте свидетельствуют о порванных каналах коммуникации. Если информация не доходит до адресата привычными способами или нет обратной связи, то на передний план выходит подобный суррогат. Уважаемые «москвичи», ищите возможности говорить и договариваться!

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Про «Газпром переработку» на Ленина: кто ж ее купит-то при 52 процентах готовности? Мы уже как-то рассуждали на этот счет — потенциальных покупателей, по сути, два: неф­тяники или округ. Думаю, что это будет округ, а сделку впишут в очередной договор о сотрудничестве между Югрой и большим «Газпромом», состоится некий обмен «плюшками» с обременением. Кстати говоря, «избушку» «Переработки» вполне можно вписать в программу сооружения студенческого кампуса. Общага — вряд ли, а вот административный корпус с какими-нибудь лабораториями — вполне. Тем более что строительство собственно кампуса стартует только через четыре года, об этом ниже.

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Возрожденная команда КВН «Борцы» из нашего прославленного населенного пункта громко заявила о своем возвращении в большую игру. Для начала она «проникла» сквозь сито отбора на сцену «Голосящего КиВиНа» в Светлогорске. А уж там… «Мы точно знаем, что заберем золотой «КиВиН», и неважно, какая команда его выиграет», — эта шутка-спойлер из выступления сургутян практически материализовалась. Команда вернулась с птицей в руках: маленькой, но гордой птицей в темном.

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Не менее весело было читать, как некоторые СМИ поспешили обозначить итог возведения университетского кампуса в Сургуте 2021 годом. На самом деле, к этому сроку планируется лишь завершить создание проектной документации ПЕРВОЙ очереди строительства. Сама стройка намечена на 2021-2027 годы, так что нынешние первоклассники вполне могут рассчитывать на поступление в супер-пупер-инновационно-образовательный СурГУ. Ну, или их дети — это уж как пойдет.

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А вот памятник Александру Маргелову уже стоит — рядом с бюстом его отцу, основателю ВДВ Василию Маргелову. Тот случай, когда яблоко упало рядом — Александр тоже воин-десантник, Герой России. И вроде бы прямого отношения к Сургуту Маргеловы не имеют, если не считать того, что Сургут хочет иметь отношение к подобным людям. Памятник Александру Маргелову — первый в России. Так что не Черным лисом единым и, знаете, хорошо, что у нас не только помнят о героях, но и что-то делают для сохранения памяти.

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Тем временем газовики обнародовали афишу к празднованию Дня работника нефтяной и газовой промышленности. Сургутяне с радостью обнаружили в ней анонс выступления легендарных «чайфов», которым у нас всегда безмерно рады. По духу и по ментальности группа из Екатеринбурга близка с­ургутянам, и это — стопроцентное попадание в аудиторию, а также отличное «пока-пока» от «Газпром переработки». Теперь все с нетерпением ждут анонса нефтяников — смогут ли они «перебить» щедрый подарок газовиков?

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Про насущное — с 27 по 30 июля включительно в целях создания проблем гражданам будет закрыт проезд по Проф­союзной улице — от Чехова до Лермонтова. Шутка. Будут латать дорожное полотно, так что побольше бы таких перекрытий! Поэтому терпения, милорды, и просчитывания маршрутов объезда, желательно по Югорскому тракту, ибо окрестные проезды будут предсказуемо загружены.

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Ну, и в заключении — про лошадь, которая рисует картины. Отличный, знаете ли, пример продвижения — лошади, ее наездницы, школы и конного спорта в целом. Кому, скажите, было интересно знать, что в октябре в Ханты-Мансийске будут проходить соревнования по конкуру? А теперь, благодаря совместному творчеству девушки Анастасии, коня Миража и журналистов, об этом знают все. Ну, почти все. Так что схема проста: есть дома жираф? Или хомяк? Кисть ему в зубы и вперед, YouTube в помощь.