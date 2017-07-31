Ни себе, ни людям. Пустующие городские помещения на проспекте Мира приносят жителям большие убытки

В редакцию «НГ» обратилась сургутянка Вера Шуплецова, которая живет в доме на проспекте Мира, 55/2. «Наш дом вот уже больше десяти лет страдает из-за бездействия администрации города. На всех восьми этажах здания, в самом центре, есть по три муниципальных помещения — одно большое и два маленьких. Они простаивают все это время нежилые, — рассказывает Шуплецова. — Ремонта в них толком нет: в стенах трещинки, по границам окон тоже. Помещения отапливаются, но из-за продуваний и промерзаний стен, углов и окон, происходит огромная теплопотеря, ­которая оплачивается за счет собственников жилья».

Как пояснили жильцы дома, пришедшие на встречу с корреспондентом «НГ», теплопотери сказываются на всех, кто живет в высотке: «Мы платим по общедомовому счетчику, и немалые деньги. Вот, например, в мае за квартиру в 64 «квадрата» пришла расчетка на 8 300 рублей. А мне за почти 42 — 6 800. В морозы у боковых квартир смежные с этими помещениями стены покрываются инеем и льдом», — добавляет еще одна жительница дома Жанна Истомина.

Корреспондент «НГ» выяснил, что этот с виду благополучный дом был сдан в 2005 году, заселен через год, и именно с этого момента у жильцов и началась бесконечная и бесполезная переписка с чиновниками. «У нас есть две экспертизы за 2012-2013 и за прошлый год. Есть и кипа ответов от администрации, с отписками, написанными как под копирку, — рассказала Вера Шуплецова. — В 2016 году теперь уже экс-глава департамента городского хозяйства Вадим Кочетков сказал, что эти помещения будут переделывать и сдавать в соцнайм. Но до сих пор никаких действий не происходит».

Жильцы дома уверены, что такое безалаберное отношение муниципалитета к своему имуществу абсолютно неприемлемо, так как в городе имеется масса предпринимателей, которые могли бы взять эти помещения в аренду и привести их в порядок за свой счет. «У нас не хватает дополнительных секций и кружков для детей. Тут есть консьерж, никто посторонний не ходит, соседи хорошие — почему бы не отдать эти бесполезные помещения в найм?» — удивляются жители.

В департаменте горхозяйства нам ответили, что передача в аренду муниципальных помещений в этом доме не возможна — их в ближайшее время переведут в жилые и отдадут под соцнайм: «Сейчас в них отсутствует возможность установки счетчиков, так как в этой части дома проектом предусмотрена вертикальная разводка внутридомовых систем отопления. В текущем году в бюджете предусмотрены средства на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на переустройство и перепланировку указанных помещений, в следующем году планируется выполнить строительно-монтажные работы».

По каким причинам с 2005 года эти помещения не сдавались в аренду (принося бы хоть какую-то копейку в бюджет), не были переведены сразу в жилые (а нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе немало), и почему в них нет ремонта, который бы решил проблемы жителей (о которых они не один раз сообщали чиновникам), «НГ» в департаменте так и не ответили. Остается надеяться, что обещания, данные в этом году, не пополнят список пустых отписок и будут выполнены.