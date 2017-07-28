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Как получить 5000 от правительства Югры? (Часть 2)

СИА-ПРЕСС выяснил нюансы получения единовременных выплат для молодых югорчан

На прошлой неделе СИА-ПРЕСС рассказал о том, как молодым людям, родившимся на территории Югры в период с 1 января 1993 по 31 декабря 2017 года, подготовиться к получению положенной им единовременной выплаты в размере пять тысяч рублей. Однако у наших читателей осталось несколько вопросов по этой теме.

Сегодня мы получили ответ от департамента социального развития Югры, благодаря которому механизм выплаты пособия стал более понятным.

Вы зарегистрировались на госуслугах, что дальше?

За предоставлением выплаты можно будет обратиться в период с 1 января по 30 ноября 2018 года. То есть, на получение денег у югорчан будет почти целый год. Но лучше это дело не откладывать.

Для подачи заявления после прохождения полной регистрации и получения Подтвержденной учетной записи, нужно пройти следующий путь:

1) Зайти в раздел «Пенсия, пособия и льготы».

2) Пролистать вниз до раздела «Услуги вашего региона» и выбрать пункт «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

3) В разделе «Неэлектронные услуги» выбрать «Единовременная выплата к праздничным и памятным данным».

Все, вы на месте.

Или же можно просто перейти по ссылке.

Возможность получения выплаты будет предоставлена именно по этому адресу, но только после полной регистрации на сайте с подтверждением личности.

Важно то, что на единовременную выплату могут рассчитывать и студенты, которые сейчас учатся в других городах, и солдаты-срочники.

Напоминаем, что для получения государственной услуги на портале необходимо заполнить сведения о месте жительства гражданина, имеющего право на выплату, сведения о месте его рождения и данные о номере лицевого счета заявителя. Также граждане имеют право прикрепить сканированные копии документов, подтверждающих основания получения выплаты (паспорт или свидетельство о рождении).

Кстати: Подать заявление могут только совершеннолетние югорчане. В других случаях право обращения за выплатой реализуется одним из родителей (законных представителей).


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Сегодня в 17:28, просмотров: 279, комментариев: 1


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Комментарии:
Марат Сальманов
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Сегодня в 14:39
А если я все-таки не буду голосовать за Единую Россию и Путина деньги возвращать придется?

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