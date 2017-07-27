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​Ответ на статью газеты «Новый Город» «Съели?»

7 июля 2017 года в печатном издании «Новый Город» была опубликована статья корреспондента Лилии Сулеймановой, с названием «Съели? Новый ресторан KFC в 37-м микрорайоне создаст очередной виток транспортных проблем на улице Киртбая в Сургуте».

В этой статье указывается, что в 37-м микрорайоне идет строительство ресторана «KFC», где по плану должен быть мини торговый центр, застройщиком является ООО «Эл-техника». Как следует из текста статьи, цитирую «корреспондент «НГ» отправил запрос в ДАиГ, с вопросом, на каких основаниях между домом на Киртбая, 20 и автосалоном возводится общепит. Чиновники предоставили абсолютно иной ответ: «Проектом планировки «Застройка микрорайона 37 города Сургута» на месте строящегося объекта «Ресторана KFC-авто» был предусмотрен объект мини торговый центр. Новый уточняющий запрос был направлен в ДАиГ повторно, однако на момент публикования ответ от ведомства еще не получен». Не получив «повторного» ответа из компетентных органов, ваш корреспондент пустил статью в печать, сравнив, цитирую «строительство ресторана фаст-фуда повторяет схему строительства «несанкционированных» автосалонов, а ДАиГ как всегда бессилен». Данное изречение носит компрометирующий наше Общество подтекст, как благонадежного застройщика.

Приведенные газетой сведения термины не соответствуют действительному положению дел, поскольку ООО «Эл-Техника» на законных основаниях строит ресторан «KFC» с автораздачей, пройдя долгий путь, начиная с публичных слушаний (Постановление №5886 от 25.08.2015г.) и до момента получения разрешения на строительство (№86-ru86310000-53-2017 от 31.05.2017г.).

Таким образом, публикуя указанные сведения без необходимой проверки, газета не выполнила требования п.2 ст.49 Закона «О СМИ» и грубо нарушила ст.49 Конституции РФ, которая требует, чтобы публичные обвинения в нарушении правовых норм основывались только на фактах, журналист обязан проверять достоверность сообщаемой им информации.

Растиражировав указанные недостоверные сведения, газета опорочила достоинство, честь и деловую репутацию ООО «Эл-техника».

В соответствии ст. 43 Закона Рф «О СМИ» гражданин или организация в праве потребовать от редакции опровержения несоответсвующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном средстве массовой информации.

На основании статей 21 и 23 Конституции Рф в соотвествии со ст. 152 ГК РФ и в порядке, установленном ст. 43 Закона «О СМИ», прошу в одном из ближайших номеров газеты на первой полосе опубликовать опровержение статьи «Съели? Новый ресторан KFC в 37-м микрорайоне создаст очередной виток транспортных проблем на улице Киртбая в Сургуте» в части, касающейся незаконного строительства ООО «Эл-Техника» ресторана «KFC» с автораздачей.

В противном случае в соответствии со ст. 152 ГК РФ будем вынуждены обратиться с заявлением в суд, с требованием об опровержении сведений, не соответствующих действительности.

От редакции.

Позиция администрации Сургута о том, что на месте строящегося ресторана KFC проектом планировки был предусмотрен мини-торговый центр следовала из официального ответа на запрос редакции. Действительно, спустя неделю после публикации материала «Съели?» администрация города подтвердила, что этот ресторан возводится на основании официального разрешения, и мы признаем, что его строительство происходит не про принципу «нелегальных» (это слово берется в кавычки, дабы подтвердить, что их статус не может считаться нелегальным де-юре) автосалонов.

Однако проблематика материала заключалась не в легальности строящегося ресторана быстрого питания, а в том, насколько усложнится транспортная обстановка в том районе, где расположится это здание. Неутешительные выводы, сделанные редакцией в этой статьей, к сожалению, никем не оспариваются.


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Сегодня в 17:24, просмотров: 48, комментариев: 0


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