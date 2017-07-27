​Рынок не паникует из-за санкций // АУДИО, ТЕКСТ

На этой неделе на нашем рынке проявился новый негативный драйвер. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп поддерживает обновленную версию законопроекта о санкциях в отношении России. Ранее стало известно, что Вашингтон согласовал пакет новых антироссийских санкций. При этом окончательный вариант после продолжительных обсуждений оказался чуть мягче исходной версии. Санкции – это негативный фактор для отечественного рынка, но в основном лишь с имиджевой точки зрения. По-настоящему критичных моментов в законопроекте об ограничениях нет.

Основные события этой недели это заседание мониторингового комитета стран ОПЕК+ и увеличение вероятности утверждения новых санкций по отношению к РФ со стороны США.

Безусловно, главной темой будут новые санкции, которые предполагают сокращение максимального срока финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора – до 60 дней. Санкции в том числе нацелены против «Северного потока-2» в связи с его «вредным воздействием на энергетическую безопасность ЕС», а также против сотрудничества по новым нефтяными проектам.

Прошлая торговая неделя на российском рынке акций завершалась на фоне локальных распродаж. Масштаб снижения пока совсем незначительный и полностью укладывается в сценарий стандартной коррекции. К тому же внутридневные объемы торгов на этом снижении не вызывают никакого интереса – они остаются ниже среднего уровня.

Сейчас актуальна, тактика накопления среднесрочных длинных позиций в акциях по мере дальнейшего снижения рынка.

Реакция рынка нефти на заседание ОПЕК+ была преимущественно положительной. Котировки фьючерсов Brent прибавили чуть более 1%. При этом общая техническая картина существенным образом не изменилась.

Стоимость барреля Brent все также находится в рамках бокового коридора. В качестве границ области консолидации снизу выделяются уровни $46-46,6. Ну а сверху в качестве базового препятствия выступает круглый уровень в $50 за бочку.

Пара USD/RUB по итогам прошедшей сессии выросла на 1,09,% несмотря на нефтяной фактор, закрытие произошло на отметке 60,0. Негативная динамика вызвана угрозой принятия новых санкций США.

Российский рынок на прошлой этой неделе отстал от мировых площадок. Так, индекс развивающихся рынков поднялся до новых двухлетних максимумов, а американские индексы обновили исторические рекорды. Однако индекс ММВБ за неделю потерял около 1,4%, а индекс РТС снизился на 1%.

Инвесторам стоит временно воздержаться от крупных покупок в условиях неопределённой ситуации на рынке нефти и политических рисков.

Читайте аналитику брокерских компаний и инвестиционных банков, следите за мнением наиболее авторитетных экспертов, а также общей ситуацией на рынке. Удачных вам инвестиций!