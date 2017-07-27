​Давайте посадим на берегу Саймы кедры!

Был у нас в Сургуте разговор о технологии посадки кедров. Конечно, кедр — одно из самых трудно приживаемых деревьев, но зато он живет долго, только в 200 лет достигает спелости (сосна — в 100), живет в среднем 400 лет. Я пытался привить моду на кедры в Сургуте, даже сажали их организованно на улицах, но массово они не прижились, хотя несколько десятков растет, в том числе, и у меня во дворе.

Но можно сделать это уникальным и очень крупным городским проектом: надо выбрать подходящую территорию, где нет инженерных сетей, и высаживать там относительно взрослые деревья (1,5- 2 метра высотой). Перевезти его с комом земли — лучше с мерзлым комом (более подробно технологию опишу при реализации), и затем лет пять ухаживать до полной приживаемости.

Теперь о том, где это делать — о берегах Саймы. Я мечтал вдоль всей набережной на университетской стороне посадить кедры через три метра. То же самое сделать по правому берегу правого рукава — от моста по ул. Мелик-Карамова до больничного комплекса, и по левому берегу левого рукава Саймы после строительства там улицы. Не получилось. А представьте, как будет выглядеть город лет через 30-50-200 лет. Это будет уникальное место. Такого водохранилища нет ни в одном городе Сибири, а с кедрами тем более.

егодня другая ситуация. Например, администрация города могла бы высаживать в год по 100 кедров, а остальное — выделить по 33 метра частникам, желающим посадить свою аллею, и ухаживать за ней, закрепить ее памятным знаком. Думаю, что найдутся предприниматели и просто отдельные люди, желающие оставить потомкам память.

От редакции. Саженец кедра, о котором говорит автор материала — высотой 150 см и в возрасте 5-7 лет, — стоит в зависимости от вида 12 000-20 000 рублей. То есть для бюджета высадка 100 саженцев в год даст смешную нагрузку — до 2 млн рублей.

Так получилось, что пока эту идею поддержал только мой сын, построив часть набережной, где планирует посадить кедры. Начните оттуда.

Мнения сургутян

Тарас Криштанович, бизнесмен:

— Любая идея, которая приводит к благоустройству, будет поддержана всеми людьми. Это замечательная идея: кедр красивое дерево, и это даже создаст дополнительную среду обитания и еду для белочек. Лично я готов поддержать эту идею и лично купить и посадить кедр там, где это будет запланировано.

Глеб Кукуричкин, доцент кафедры экологии СурГУ:

— Прежде чем, что-то где-то высаживать нужно составить план, что высаживать и где высаживать. Пионерские методы озеленения ни к чему хорошему не приведут, кедр – дерево серьезное. Нужно провести нормальный анализ. Проверить состояние почвы, оценить степень освещенности места для высадки, узнать, не затапливает ли его. Только после этого можно принимать решение и составлять. А то получится как в советские времена, когда высаживали вдоль дороги тополя. И что мы имеем сейчас? Под деревьями ничего не растет, сами они гниют и падают. Поймите меня правильно, я за озеленение, но только за обдуманное, спланированное и хорошо проанализированное.

Валерия Пахтаева, руководитель сети «Кешка-сладкоежка»:

— Мне кажется, что озеленение — это прекрасно, хотя я не специалист и не знаю, насколько кедры хорошо приживаются у нас. Но меня несколько смущают памятные таблички на деревьях, мне кажется в этом есть некоторый элемент тщеславия. Я бы просто организовала людей для высадки кедров без всяких табличек. В конце концов, надо же как-то народ с диванов сгонять.