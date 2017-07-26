​Падение или низкий старт?

США вводят против России новые санкции, приравняв нас к Северной Корее и Ирану. Причем, это не просто новый набор запретительных мер, а уже целая философия, обрывающая целесообразность взаимных уступок и компромиссов на долгосрочный период. Судите сами – нам вменяют и Крым, и Донбасс, и киберпреступность, и вмешательство в выборы, и нарушение прав человека и далее по принципу «очевидное-вероятное».

Возможностей для отката практически не остается, ибо урегулирование какой-то одной проблемы не влечет за собой ровным счетом ничего. Дипломатия, по сути, выводится за рамки инструментария решения накопившихся проблем. Остается прямая конфронтация, которую американцы называют «сдерживанием», а по факту – это удушающий прием, когда один соперник оседлал другого и ждет хлопков по ковру, Владимир Путин хорошо с этим знаком.

То, что сенат еще не проголосовал «за» и Трамп не подписал документ, ровным счетом ничего не значит. Дружное голосование демократов и республиканцев в конгрессе однозначно экстраполируется на верхнюю палату, а Трамп… Многие сейчас рассуждают о том, что ему некуда деваться, что он будет вынужден подписать закон. Но мало кто видит, что новые антироссийские санкции впрямую отвечают предвыборным лозунгам Дональда, хотя бы в части выдавливания российских энергетических компаний с европейского рынка и добровольно-принудительной замены их на американские. Поэтому, собственно, и Европа недовольна – российский газ не в пример дешевле, а расплачиваться в итоге придется европейскому потребителю.

Россию ждут тяжелые времена. Опять же, многие сравнивают эти санкции с теми, что практиковали США в отношении СССР, забывая, что в те времена уровень взаимоотношений, прежде всего экономических, был совсем другим – по сути, никаким. Сейчас будет больнее. А насколько американцы готовы к снятию санкций иллюстрирует тот факт, что пресловутая поправка Джэксона-Вэника к Закону о торговле США, принятая в 1974 году, была отменена конгрессом только в 2012-м.

Так что же нам делать?

Шведы до сих пор благодарны России за поражение под Полтавой – проигрыш Северной войны лишил их имперских амбиций, с тех пор страна обратила все свои усилия на устройство внутренней жизни и, как известно, серьезно в этом преуспела. Мне кажется, нам давно пора пойти по этому пути.

В России фактически умерла деревня, вымирают малые и средние города, огромное количество населенных пунктов не газифицировано, дороги в ужасном состоянии, население спивается и вымирает целыми регионами. Производство, обработка сырья – невыгодны на законодательном уровне, при этом экология в ужасном состоянии. Уровень образования и медицинского обслуживания стремится к нулю. Благосостояние граждан – в районе плинтуса, пенсии, стипендии и социальные пособия – издевательство на фоне растущих цен. При этом у нас неадекватно раздут военный бюджет, огромен до очевидной избыточности чиновничий аппарат, а уровень коррупции неизменно растет, мешая развиваться всему живому.

Банальные, очевидные вещи. Феерический провал по всем фронтам, в котором, однако, заложены и колоссальные возможности, если не смотреть на мир глазами Лелика из «Бриллиантовой руки»: «Шеф! Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!». И к реализации этих возможностей нас подталкивает вся эта окружающая обстановка, новые санкции со стороны США могут стать последней каплей, моментом истины. Просто нам ничего другого не остается, как сосредоточиться на уборке собственной квартиры, налаживании внутренних экономических связей, развитии местного потребительского рынка. Меняться, чтобы выжить – давно придуманный не нами лозунг, который работает.

Внешние амбиции, на удовлетворение которых уходят миллиарды и миллиарды, следует также перенаправить внутрь. Заменить «мир во всем мире» на достойную пенсию российским бабушкам. Такие амбиции лично мне больше понятны. Русский мир? Да без проблем – приезжайте в Россию! Если здесь получится наладить жизнь – сами поедут, вот вам и будет Русский мир. Бояться и завидовать – разные градации пресловутого «уважения» в мире, не находите?

Но способна ли нынешняя власть переступить через себя? Спорный вопрос. Ключевой момент – понимание, что самосохранение лежит в плоскости решения социальных и экономических проблем, а не в наращивании сил Росгвардии и разгуле киселевщины в зомбоящике. И – самый пик проблематики – осознание, что решение социальных и экономических проблем неразрывно связано с прекращением воровства, разграбления собственной страны, циничного и почти открытого, ибо коррупцией это даже не назовешь уже. Кто и как сможет это сделать и сможет ли – основной вопрос выживаемости страны, ее перспектив. США со своими санкциями могут подтолкнуть нас в нужную сторону, а могут и столкнуть в пропасть – все зависит от нас самих. Мы на коленях. Остается понять: это падение или низкий старт?