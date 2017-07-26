​«Хорошо, что были мартовские протесты. У нас есть повод обдумать нашу работу с молодежью»

Депутат Госдумы Александр Сидоров рассказал siapress.ru о том, как в федеральном парламенте отнеслись к массовым акциям против коррупции 26 марта и 12 июня, и какие выводы он сделал после тех событий.

Первое что принципиально важно, это то, что на улицы вышла молодежь, которая в принципе, как ранее казалось, не заявляла каких-то особых требований и не проявляла недовольства.

Второе, что вызвало негативную оценку депутатов – это не всегда адекватная, а зачастую даже неадекватная реакция правоохранительных органов на эти проявления. Лишь формальный подход «Резрешено», «Не разрешено», «Санкционировано», «Несанкционированно» к проведению массовых мероприятий. Подобные действия особенно по отношению к молодым людям, безусловно, вызывали возмущение депутатов.

Третье – это анализ, почему это произошло и что послужило причиной, источником протестов. Когда, казалось бы, никаких явных факторов, которые бы эту ситуацию возбудили, не существует. Ясно, что нужно иди вглубь и разбираться, в том, что мы не ощущаем, не видим – в частности, это социальные сети, что происходит в них. Недавно состоялись слушания, куда приглашались блогеры. Я сам на них не был, но был на другой встрече, где речь шла о молодёжных программах. Туда приглашали молодёжь и, очевидно, это поможет принятию последующих решений, которые дадут понять молодёжи, куда мы движемся, и какие у нас есть идеи о будущем, в котором будет жить наша страна.