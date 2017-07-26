​Миссия выполнима

2050 год. После многих лет отсутствия вернулся в Сургут. Спрашиваешь у детей: «А у вас есть детская площадка у дома?» Ответ: «А что это и с чем ее едят?» Ладно, думаешь. Спрошу у взрослых. Спрашиваешь: «А есть ли у вас парки, скверы?» Ответ тот же. Думаешь: «Так! Пройдусь по городу. Уж что-то, а парки «Кедровый Лог» и «За Саймой» найду». В общем, вы понимаете – парков нет. На их месте две большие городские автостоянки…

Вы думаете, что это невероятно. Отнюдь! Пять-десять лет назад было дико, когда автомобили залазили на газоны вдоль дорог. Да, во дворах машины уже давно оккупировали и газоны, и тротуары, а кое-где и детские площадки. Но придорожный газон – это было из области фантастики.

Думается, что главной причиной оккупации автомобилями всех свободных в городе мест, в том числе придорожных газонов, стало отсутствие долговременной политики города по этому вопросу. И в состав этой политики входят – высота и плотность застройки, развитие быстрого, географически доступного общественного транспорта, создание условий для широкого использования велосипеда в теплое время года, хорошее состояние дорожного покрытия, условная доступность общественных парковок для автомобилей.

Кто-то скажет, что главная проблема состоит в несоответствии старых советских нормативов (читай – дворов) современному количеству автомобилей. Но если вы заедете в старые дворы пятиэтажек, то увидите, что катастрофы с парковками там нет. Есть определенная проблема, но нет катастрофы. Катастрофа возникает, как только дома начинают расти в высоту. Ну, 9, ну 12, ну 15 этажей. Но сейчас же 15-этажка превратилась на фоне новых домов в какой-то середнячок, а девятиэтажка смотрится просто лилипутом. Храм Преображения всегда, в прежние времена, смотревшийся величественно и статно, сейчас и вовсе превратился в какую-то часовенку, приткнувшуюся как домовая церковь к жилому гиганту.

Второй причиной, по моему мнению, является отсутствие быстрого (подчеркиваю, быстрого) и комфортного общественного транспорта с одной стороны и определенных ограничений для личного автомобильного транспорта, с другой. Только на быстрый и комфортный транспорт будут готовы пересесть нынешние автомобилисты Сургута. Вопрос быстрого общественного транспорта можно решать различными путями – от выделенной линии для автобусов до проектирования скоростного транспорта (кстати, ширина разделительной полосы на улице Мира как будто специально спроектирована для размещения скоростного трамвая). Кроме того, для дополнительной разгрузки автомобильных дорог в теплое время года необходимо развитие инфраструктуры для велосипедов – велодорожек и велопарковок.

Что касается вопроса качества дорожного покрытия – тут нужно сказать огромное спасибо администрации города. За последние несколько лет дороги приведены в божеский вид. Может, не настолько, как было в незапамятные времена начала «нулевых», но прогресс налицо. Однако здесь нарисовалась другая проблема, связаннае с нерешенностью вопроса размещения личных автомобилей, а именно – оккупации автомобилями придорожных газонов. Как мне думается, ситуация возникла, в том числе, в связи с недостаточной высотой дорожных бордюров, которые позволяют заехать на газон любой легковушке.

Пример – улица Показаньева, которая начинается у Больничного комплекса, горожанам известная больше как «Конечка», и заканчивается Югорским трактом. Так вот, на этой улице изначально были сделаны нормальной высоты дорожные бордюры. Однако последние, как мне показалось экстренные ремонты этой дороги, заключавшиеся только в накатывании нового слоя асфальта, привели к тому, что местами бордюры просто исчезли. Точнее они либо просто стали ниже, чем асфальтовое покрытие, либо банально провалились в землю (не берусь сказать точно, так как на это есть грамотные специалисты дорожного дела).

Теперь на придорожный газон вдоль улицы Показаньева может заехать любой автомобиль. Не удивлюсь, что в скором времени личный транспорт превратит в парковку и кольцо Больничного комплекса. Ситуация с бордюрами там аналогичная. Я думаю таких мест, как на улице Показаньева, в городе полно. Каждый житель может рассказать не по одному такому случаю.

И, напоследок, еще одна часть политики города по решению транспортных проблем Сургута – условная доступность общественных парковок для автомобилей. Я имею в виду необходимость введения платных парковок, по крайней мере, в центре города. Мне кажется, что стоимость должна быть небольшой. Сравниваться с Москвой и другими мегаполисами по цене нам не нужно.

Многие читатели сейчас скажут: все, что ты написал это не что иное, как воздушные замки. У города нет столько денег на переустройство дорожной сети, тем более строительство нового вида транспорта. Но ведь, например, ограничение высоты жилых домов не требует денежных вливаний, а требует лишь принятия соответствующего решения. И, кроме того, я призываю сделать на сегодняшний момент то, что можно.

Например, я предлагаю запланировать в новых строящихся микрорайонах рядом с пешеходной зоной еще 0,5 – 1 метр велосипедной дорожки, широкую разделительную полосу между магистральными городскими дорогами (если принять решение строить городской скоростной транспорт). А введение платных парковок как минимум в центре города вообще позволит наполнить городской бюджет.

Так или иначе, все эти глобальные проблемы, которые волнуют каждого нашего жителя, нужно решать сейчас, а главное всерьез и надолго. Как минимум лет на 50 вперед. Тогда у людей будет цельное представление о том, куда движется Сургут. Будет понимание, что наш город – не временное явление. В голове у каждого человека и главное у молодежи будет целостная картинка будущего Сургута. Тогда город сможет жить…