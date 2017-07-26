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​Миссия выполнима

2050 год. После многих лет отсутствия вернулся в Сургут. Спрашиваешь у детей: «А у вас есть детская площадка у дома?» Ответ: «А что это и с чем ее едят?» Ладно, думаешь. Спрошу у взрослых. Спрашиваешь: «А есть ли у вас парки, скверы?» Ответ тот же. Думаешь: «Так! Пройдусь по городу. Уж что-то, а парки «Кедровый Лог» и «За Саймой» найду». В общем, вы понимаете – парков нет. На их месте две большие городские автостоянки…

Вы думаете, что это невероятно. Отнюдь! Пять-десять лет назад было дико, когда автомобили залазили на газоны вдоль дорог. Да, во дворах машины уже давно оккупировали и газоны, и тротуары, а кое-где и детские площадки. Но придорожный газон – это было из области фантастики.

Думается, что главной причиной оккупации автомобилями всех свободных в городе мест, в том числе придорожных газонов, стало отсутствие долговременной политики города по этому вопросу. И в состав этой политики входят – высота и плотность застройки, развитие быстрого, географически доступного общественного транспорта, создание условий для широкого использования велосипеда в теплое время года, хорошее состояние дорожного покрытия, условная доступность общественных парковок для автомобилей.

Кто-то скажет, что главная проблема состоит в несоответствии старых советских нормативов (читай – дворов) современному количеству автомобилей. Но если вы заедете в старые дворы пятиэтажек, то увидите, что катастрофы с парковками там нет. Есть определенная проблема, но нет катастрофы. Катастрофа возникает, как только дома начинают расти в высоту. Ну, 9, ну 12, ну 15 этажей. Но сейчас же 15-этажка превратилась на фоне новых домов в какой-то середнячок, а девятиэтажка смотрится просто лилипутом. Храм Преображения всегда, в прежние времена, смотревшийся величественно и статно, сейчас и вовсе превратился в какую-то часовенку, приткнувшуюся как домовая церковь к жилому гиганту.

Второй причиной, по моему мнению, является отсутствие быстрого (подчеркиваю, быстрого) и комфортного общественного транспорта с одной стороны и определенных ограничений для личного автомобильного транспорта, с другой. Только на быстрый и комфортный транспорт будут готовы пересесть нынешние автомобилисты Сургута. Вопрос быстрого общественного транспорта можно решать различными путями – от выделенной линии для автобусов до проектирования скоростного транспорта (кстати, ширина разделительной полосы на улице Мира как будто специально спроектирована для размещения скоростного трамвая). Кроме того, для дополнительной разгрузки автомобильных дорог в теплое время года необходимо развитие инфраструктуры для велосипедов – велодорожек и велопарковок.

Что касается вопроса качества дорожного покрытия – тут нужно сказать огромное спасибо администрации города. За последние несколько лет дороги приведены в божеский вид. Может, не настолько, как было в незапамятные времена начала «нулевых», но прогресс налицо. Однако здесь нарисовалась другая проблема, связаннае с нерешенностью вопроса размещения личных автомобилей, а именно – оккупации автомобилями придорожных газонов. Как мне думается, ситуация возникла, в том числе, в связи с недостаточной высотой дорожных бордюров, которые позволяют заехать на газон любой легковушке.

Пример – улица Показаньева, которая начинается у Больничного комплекса, горожанам известная больше как «Конечка», и заканчивается Югорским трактом. Так вот, на этой улице изначально были сделаны нормальной высоты дорожные бордюры. Однако последние, как мне показалось экстренные ремонты этой дороги, заключавшиеся только в накатывании нового слоя асфальта, привели к тому, что местами бордюры просто исчезли. Точнее они либо просто стали ниже, чем асфальтовое покрытие, либо банально провалились в землю (не берусь сказать точно, так как на это есть грамотные специалисты дорожного дела).

Теперь на придорожный газон вдоль улицы Показаньева может заехать любой автомобиль. Не удивлюсь, что в скором времени личный транспорт превратит в парковку и кольцо Больничного комплекса. Ситуация с бордюрами там аналогичная. Я думаю таких мест, как на улице Показаньева, в городе полно. Каждый житель может рассказать не по одному такому случаю.

И, напоследок, еще одна часть политики города по решению транспортных проблем Сургута – условная доступность общественных парковок для автомобилей. Я имею в виду необходимость введения платных парковок, по крайней мере, в центре города. Мне кажется, что стоимость должна быть небольшой. Сравниваться с Москвой и другими мегаполисами по цене нам не нужно.

Многие читатели сейчас скажут: все, что ты написал это не что иное, как воздушные замки. У города нет столько денег на переустройство дорожной сети, тем более строительство нового вида транспорта. Но ведь, например, ограничение высоты жилых домов не требует денежных вливаний, а требует лишь принятия соответствующего решения. И, кроме того, я призываю сделать на сегодняшний момент то, что можно.

Например, я предлагаю запланировать в новых строящихся микрорайонах рядом с пешеходной зоной еще 0,5 – 1 метр велосипедной дорожки, широкую разделительную полосу между магистральными городскими дорогами (если принять решение строить городской скоростной транспорт). А введение платных парковок как минимум в центре города вообще позволит наполнить городской бюджет.

Так или иначе, все эти глобальные проблемы, которые волнуют каждого нашего жителя, нужно решать сейчас, а главное всерьез и надолго. Как минимум лет на 50 вперед. Тогда у людей будет цельное представление о том, куда движется Сургут. Будет понимание, что наш город – не временное явление. В голове у каждого человека и главное у молодежи будет целостная картинка будущего Сургута. Тогда город сможет жить…


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Сегодня в 10:21, просмотров: 144, комментариев: 2


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Комментарии:
Всеволод Кабозе
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Сегодня в 11:28
" так или иначе, все эти глобальные проблемы, которые волнуют каждого нашего жителя, нужно решать сейчас, а главное всерьез и надолго" ...Вы серьезно думаете, что те кто сидит в администрации , их волнует данный вопрос?Велодорожки, парковки-это не выгодно, то ли дело строить по проекту 2 -этажную гостиницу, которая потом с легкостью росчерка пера администрации и " посредников" превратили в 12 этажный жилой дом , естественно без парковок и прочих удобств дворовой территории.Зачем строить парковки, когда проще воткнуть еще один никому ( из народа) не нужный торговый центр( что строят рядом с АГОРОЙ?). Не вижу так же проблем, с территорией гаражных кооперативов, на месте которых можно возвести многоуровневые парковки или те же многоуровневые гаражи( Профсоюзов. Дзержинского, Декабристов, 25, 32, жд.....и тд.) но как показывает практика администрации проще давать разрешения на такие вот сомнительные проекты как гостиницы и ТЦ, причем по несколько штук рядом , на той же улице Киртбая. Не продуманная политика и бездарность бездарей !!!
отличное настроение
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Сегодня в 12:34
Сергей если у вас есть велик и отсутствует опция "понт", это не значит, что вы типичный сургутянин. От велодорожек воют москвичи задыхающиеся в автомобильных пробках, клянут Собянина благим и неблагим матом. А уж мАсква всяко продвинутей наших приполярных окраин, велосипедистов больше - сезон велопоездок длиннее в два раза.
С высотой домов двумя руками за. Чем выше тем хуже, но фикус в том, что сторожуковки обеспечены парковочными местами, пустыми по причине их платности. Но есть еще одна проблема. Простая сикушка и прыщавый парубок, способом приподняться над прыщавостью, видят только обретение а-а-а-автомобиля. Любую жестянку, в любой кредит - но тачка знак - " всё по жизни у меня ровно". И этот народ на велики не пересядет сколько бы вы дорожек ни построили.
Теперь второй момент. Предположим ломанулись все сургутяни на великах ездить. Круглый год. На любые расстояния. Представьте где будет стоять велотехника? В малогабаритных квартирах? Фигушки -
в узких подъездах и будут господа пожарники штрафовать жильцов за захламление проходов.
Вывод спича. Ребята успокойтесь со своими велодорожками уже. Начните ездить на автобусах, я вас в них не вижу по дороге на работу.

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Мнения

​Миссия выполнима

​Миссия выполнима
Главной причиной оккупации автомобилями всех свободных в городе мест, в том числе придорожных газонов, стало отсутствие долговременной политики города по этому вопросу. Как это исправить?
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