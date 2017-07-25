В Сургуте разгребли огромную стихийную свалку

В июне 2016 года «Новый Город» публиковал материал о несанкционированной свалке рядом с домом №28/3 по улице Мелик-Карамова, которая копилась там на протяжении трех лет. И копилась бы она еще дольше, если бы не инициативные сургутяне, которые взялись за решение проблемы лично.

Тогда, год назад, корреспонденты СИА-ПРЕСС связывались с управлением по природопользованию и экологии, где им было обещано, что территорию обязательно приведут в порядок. И вот сегодня, 25 июля 2017 года после повторного посещения свалки выяснилось, что ее действительно ликвидировали:

Для сравнения прошлогоднее фото:

Этот позитивный прецедент показал, что тесное сотрудничество горожан и власти может делать Сургут лучше. Главное, чтобы первые не игнорировали городские проблемы вокруг себя, а вторые не игнорировали первых.