Уникальные возможности «Медицинского города» привлекли в Тюмень жительницу Нью-Йорка

В тюменском «Медицинский городе» проходит 44-летняя жительница Нью-Йорка. На родине у неё был диагностирован рак шейки матки 2Б стадии, а приехать в тюменский центр ей посоветовали друзья из России.

Пациентка получает курс сочетанного лечения: дистанционная лучевая терапия и брахитерапия. Такие методики проводятся в «Медицинском городе» на должном уровне и соответствуют всем международным стандартам. План лучевого лечения составлялся целой группой специалистов, в числе которых и радиотерапевт, и физик-эксперт, и рентгенолог.

Гражданка США будет проходить лечение в Тюмени до начала августа. Врачи дают положительный прогноз, и, скорее всего, им удастся добиться полного излечения. «Отзывы о нашем центре дли пациентке надежду на излечение. Мы рады, что можем доказать свой профессионализм на мировом уровне», – отметила заведующая радиологическим отделением №1 «Медицинского города» Татьяна Григоренко.

Напомним, директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова не раз рассказывала о том, что в Тюмень за лечением часто приезжают не только жители соседних регионов УрФО, но и иностранцы - чаще всего граждане Казахстана.

«Медицинских туристов» привлекает набор уникальных возможностей по спасению здоровья и жизни, предлагаемые в в «Медицинском городе». Недавно хирургами-онкологами центра была проведена уникальная операция на нижней челюсти, благодаря которой 42-летней пациентке удалось в прямом смысле сохранить лицо.

Как рассказали сотрудники медучреждения, в апреле этого года у пациентки заболела и опухла десна, она обратилась к стоматологу. Обследование выявило признаки онкологического заболевания. «Опухоль росла очень быстро: на момент операции ее размер достигал 7 сантиметров. У пациентки наблюдалась и выраженная деформация лица. Из-за этого она не могла есть, с трудом разговаривала», – объяснила заведующая онкологическим отделением № 2 Юлия Шубина.

Врачи решились на сложнейшую операцию, которую в России проводят в считанных клиниках. Пациентке удалили всю левую половину - для замещения дефекта врачи использовали титановый протез челюсти. Был разработан 3D макет и маска, повторяющая контуры лица. Титановую пластину к лицевому скелету прикрепили при помощи болтов, а дно полости рта заменили кожно-мышечным лоскутом, взятым с шеи. Операция длилась девять часов.

«Сейчас челюсть двигается, со временем пациентка сможет и есть, и разговаривать. Нам даже удалось сохранить правильный прикус. Если всё хорошо заживет, то косметически этого не будет видно. Челюсть будет выглядеть естественно, и никто не заметит протез», – рассказала врач.

Напомним, проект «Медицинский город» планомерно реализуется в регионе с 2011 года при поддержке правительства Тюменской области. В ближайших планах - строительство в рамках проекта многопрофильного клинического госпиталя «Мать и дитя Тюмень» площадью 15 тыс. кв. м. Объем инвестиций в него составит 3,5 млрд рублей.