«Свои москвичам не прислуживают» // ФОТОФАКТ

«Свои москвичам не прислуживают» — такие трафаретные надписи обнаружил один из читателей siapress.ru сразу на нескольких тротуарах в городе. Что хотят донести авторы этих посланий, предположить непросто: глава города Вадим Шувалов прожил в Сургуте более 30 лет и без сомнений считается своим, а из его подчиненных каких-то ярких москвичей выделить сложно — среди них есть разве что замглавы Роман Меркулов и помощник по информационной работе Александр Оверчук. Правда, эти чиновники настолько непубличны, что рассуждать о том, прислуживает ли им кто-то, и оказывают ли они на жизнь города столь существенное влияние, довольно сложно. Куда более влиятельный сургутский чиновник, который реально обладает властью в сургутской администрации — замглавы Алексей Жердев — выходец из Костромы.

Возможно, речь идет о бизнес-структурах, которые могут быть заинтересованы в покупке коммунальных активов Сургута — к этому вопросу как минимум аудитория siapress.ru относится крайне негативно. Однако приписать эти бизнес-группы конкретно к Москве тоже получится только с очень большой натяжкой.

Не исключено, что авторы сентенции берут выше и намекают на региональную власть, ведь Наталья Комарова формально приехала в Югру из Москвы, но эта версия тоже не выдерживает критики — столица не является родным городом главы нашего региона, а сама она фактически с соседнего Ямала.

В общем, пока не получается определенно сказать, о каких москвичах идет речь в импровизированной тротуарной «социальной рекламе», однако сам факт подобного явления интересен. Если у вас есть версии на этот счет — пишите в комментариях к этой новости.