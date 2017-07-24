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​Фильм «Невероятная Югра» вышел в финал международного фестиваля мотивационного кино // ВИДЕО

Творческое объедение «Zakadrom» в 2015 году получило грант от департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры на «Создание и продвижение промо-ролика о туристических возможностях Югры». Фильм уже готов и носит название "Невероятная Югра". ТО «Zakadrom» выступило с ним на конкурсе «Россия вдохновляет» и уже вышла в финал. Конкурс пройдёт г. Ростов-на-Дону в рамках III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS с 23 – по 27 августа 2017 г. Стоит отметить, что на разработку проекта ушло два года, а общая сумма, затраченная на его создание превышает 2 млн рублей.

Также совместно со съёмками промо-ролика, компания «Zakadrom» начала работу над короткометражным фильмом #ДругойСургут . Суммарно было снято более 600 часов аэросъемок и порядка 50 часов наземной съемки. «В кадры вошли крупные компании и предприятия, жизнь города, лучшие экстерьеры и интерьеры компаний. Это спорт, религия, природа, промышленность, в общем, все, что связанно с городом с самой положительной стороны. То что, несомненно, будет привлекать дополнительные инвестиции и трафик людей в наш город», – рассказал порталу siapress.ru основатель творческого объединения «Zakadrom» Сергей Герасимов.

Фильм о городе Сургуте будет открывать глава города Вадим Шувалов, а озвучить его должен Ерёмин Владимир Аркадьевич - советский и российский актёр театра, кино мастер озвучивания. Стоит отметить, также музыкального композитора, музыку к фильму написала слабовидящая девушка Ирина Шрейбер. «Сургут – наша гордость! В фильме мы покажем всю красоту города. Расскажем о различных спортивных, культурных, социальных и этнических мероприятиях, о природе, культуре, архитектурных сооружениях, памятниках, достопримечательностях, а также о жизни города. Фильм даст возможность увидеть наш город под другим углом, в абсолютно новом ракурсе», – добавил Сергей. Также он хочет, выступит со своим фильмом о Сургуте на некоторых кинофестивалях в России и за рубежом. Компания сейчас ищет генерального спонсора, кто будет представлять фильм в прокате на фестивале России и за рубежом.

Кадр с сайта sferika.ru проект "Виртуальный АЭРО СУРГУТ"

Помимо этого, у творческого объединения «Zakadrom» есть один интересный проект, который подразумевает под собой одну большою интерактивную сферу, где можно будет попасть в любую точку Югроского края. Речь идёт пока что о городах Югры, компания пока что ищет спонсора, что бы быстрей реализовать данный проект. Сейчас уже готово порядка 200 сферических панорам Сургута и соседних городов в разные времена года. Это огромный объём работы если взять за пример Сургут, то это порядка 21 900 гектар земли. Ход работы уже можно увидеть на их сайте.

Напомним, что творческое объединение было созданное Сергеем Герасимовым в 2013 году. «Совершив свой первый полет над Сургутом, мы поняли, что это наше и продолжили свою деятельность – рассказывает Сергей. – Уже сейчас творческое объединение ZaKadrom это группа профессионалов своего дела, умением которых мы создаем потрясающий контент в сфере кино и телевидения».


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Сегодня в 17:24, просмотров: 51, комментариев: 0


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