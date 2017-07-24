​Как грузовики создают «генераторы грязи» // НЕПОРЯДОК

Читатель портала siapress.ru прислал нам фотографии, где ясно видно, как грузовики распахали газон и превратили его в кусок грязи. Речь идет о месте разворота на дороге возле ТРЦ «Сургут Сити молл».

Вот как это место выглядело до постоянных наездов грузовиков





вот что происходит там сейчас

В итоге место, покрытое газоном, превратилось в кусок грязи. При первом же дожде эту землю размоет и она обильно потечет на дорогу, после чего будет растащена автомобилями. Таких примеров уничтожения газонов машинами и превращения их в генераторы грязи — огромное количество. Может, поэтому наш город постоянно утопает в грязи при первых же осадках и, особенно, весной?