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​Генетическая несовместимость

В пятницу, 21 июля, НТВ показало своеобразного «дублера» прямой линии с президентом – «Недетский разговор» Владимира Путина и школьников, воспитанников супер-центра талантов «Сириус». Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов писал, что задумавшие этот проект работники администрации президента полагали, что это будет демонстрация новой парадигмы: Путин общается с настоящей деятельной молодежью, которая вся умная и правильная, а те, кто ходит на митинги с уточками – «с теми будут сержанты разговаривать».

Все это происходило на фоне важных для молодежи новостей. Например, в ту же пятницу Госдума запретила россиянам пользоваться Тором и VPN'ами, то есть продолжила добрые традиции мракобесия и ползучей антицифровой революции в современной России. А ранее видеоблогеры потребовали, чтобы силовики отстали от блогера Соколовского (его внесли в список террористов и просто сломали жизнь) и дали парню жить, а жуткую 282-ю статью УК РФ о терроризме и экстремизме смягчили (так и вижу, как над этим хихикали депутаты, запрещающие VPN).

Мне было интересно: дети, которые у нас правильные, занимаются наукой, побеждают в олимпиадах и не ходят на митинги – зададут ли они вопросы об этом всем президенту? Или это будет очередной пример дистиллированной постановки по принципу «Ленин и дети». В итоге все прошло ожидаемо.

Итак.

Первое. Многие дети спрашивали Путина о личных воззрениях, предпочтениях и ценностях. Понятно, что дети видят в нем президента (они другого не видели ни разу, и уж не знаю, увидят ли), а не бывшего разведчика, но мы-то знаем, что таковые бывшими не бывают. Вот и получалось, что надо как-то раскрываться перед молодой аудиторией, но характер и профессиональные навыки против. В этом вопросе профессиональная деформация явно победила.

Второе. После ответа президента о том, что он не пользуется интернетом и соцсетями, мне кажется, разговор можно было прекращать ввиду тотальной и бесконечной пропасти между спикером и аудиторией. И в очередной раз грустно хмыкнуть на тему того, что не имеющий никакого контакта с сетью и пользующийся только проводными телефонами (защищенной связью) Владимир Путин «болеет цифровой экономикой». Не заражаются в таком возрасте и с таким идеологическим багажом такими экзотическими болезнями. К сожалению.

Третье. Ответ про отсутствие цензуры где-либо, включая интеренет – пожалуй, самое вредное, что сказал Владимир Путин в лицо детям за тот час. Понятно, что спорить с президентом в этом вопросе трудно: ведь действительно, во всей России нельзя найти человека, у которого в трудовой книжке написано: «Цензор». А если нет цензоров – то нет и цензуры. Не подкопаешься.

Другое дело, что молодежь очень тонко ощущает фальшь (ну, мне так кажется, может, вы поспорите со мной). У нас подобная фальшь и подмена формой содержания – чуть ли не основа функционирования системы. А попытаться уточнить и подискутировать, особенно с президентом – ну кто решится и кому это надо?

Вопрос в другом: поверили ли дети, которые прекрасно знают о выползшем из лотка Госдумы с пылу с жару законе о запрете VPN, в ответ президента об отсутствии цензуры? Прикиньте сами. Будут ли они после этого верить ему во всем остальном? Вопрос хороший.

Четвертое. На вопросе про оппозицию прозвучала столь нежно ласкающая слух главы государства фраза про отношение к «некоторым оппозиционным личностям». Я так и вижу, как бедная девочка, задавшая этот вопрос, всю ночь придумывает, как бы заменить в нем фамилию «Навальный»? «Некоторые оппозиционные личности». Прелестно. Кто, интересно, поверил, что это ее задумка?

Пятое. Ну и классика жанра. «Как вы относитесь к тому, что у нас естественная убыль населения» – «Её нет» (на самом деле есть, и пишет об этом государственная РИА «Новости» со ссылкой на Росстат). «Почему снижается количество бюджетных мест в вузах. У меня статистика есть» – «Это не так».

Вывод. Попытка слить в политическом экстазе немолодого национального лидера и бодрую продвинутую молодежь провалилась. У них нет толковых тем для искреннего разговора (точнее, темы есть, но искреннего разговора в их рамках никак не выходит). Власть по-прежнему не может ничего предложить молодежи. Лидер говорит, что надо быть готовым умереть за Россию, а дети хотят жить за Россию, но не всегда понимают, как бы это сделать. Дети хотят свободы и общения с такими же крутыми сверстниками из других стран, а лидер говорит, что не надо так, сами справимся. И так далее.

Теория несовместимости генетического кода власти и современной, молодой и прогрессивной части общества пока подтверждается. Будем ждать новых попыток это необычное скрещивание устроить. Но даже если скрещивание не получится, то учиться как-то взаимодействовать и общаться все-таки надо. Иначе никак.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 299, комментариев: 2


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Комментарии:
Марина Соболевская
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Сегодня в 16:14
Автору- БРАВО!!! Смотрела этот цирк с 13-летней внучкой. Она несколько раз спросила- Баба, а зачем он врет?Ответить ребенку на такой вопрос ох как непросто.
Коллега Марина Соболевская
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Сегодня в 16:28
А от кого 13-летняя внучка узнала что он "врет"?) Вот и получается что политические установки дети получают в семье, так сказать, с пирожками бабушки.

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