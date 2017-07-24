«Такая коммуналка нужна самому» Аудитория siapress.ru против приватизации коммунальных активов Сургута // ИНФОГРАФИКА

Большая часть голосующей аудитории siapress.ru высказалась против приватизации коммунальных предприятий Сургута — почти 65 процентов выбрали вариант, что продажа этих активов недопустима. Четверть респондентов высказала более мягкую позицию — что приватизацию можно устроить, если эти предприятия окажутся реально убыточными. Согласными на продажу коммунальных активов Сургута оказались 4,4 процента опрошенных, а еще шесть процентов затруднились ответить

Напомним, что история с возможной приватизацией таких муниципальных гигантов Сургута, как Городские теплосети и Горводоканал, по «мутным» схемам впервые всплыла весной 2017 года. С тех пор в кулуарах продолжаются разговоры о том, что некая группа заинтересованных бизнес-структур продавливает это решение. Этот вопрос подробно обсуждали в рамках проекта «О чем говорят» 21 июля Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.