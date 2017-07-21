От введения курортного сбора выиграют только прямые конкуренты России

Возьмём среднестатистическую семью с двумя детьми, которые живут на Урале или в Сибири. Их суммарный доход – около шестидесяти тысяч рублей в месяц. Чтобы поехать в Крым – им нужно купить четыре билета туда и обратно через Москву, потому что чартеров либо нет, либо их очень мало и стоят они всё равно недешево. Это минимум 130 тысяч рублей, плюс нужно оплатить санаторно-курортное лечение или снять номера в гостинице или пансионате на две недели, и, конечно, предусмотреть траты на покупку сладостей, фруктов, различных развлечений для детей вроде посещения аквапарков, экскурсий и прочее.

В итоге сумма поездки может достигать заоблачных смет – до 300 тысяч рублей. И, если дети несовершеннолетние (когда за них не надо платить), сбор составит 1400 рублей за двоих взрослых, а, если, скажем один ребёнок только закончил школу, поступил в университет и ему уже 18 лет, то сбор составит 2100 рублей. Мы часто говорим о сбережении нации, а что это означает? В первую очередь, этот курс направлен на охрану здоровья нашего населения.

В последние годы часто обсуждается тема стимулирования внутреннего туризма путём частичной компенсации расходов наших граждан на отдых. На мой взгляд, такая мера более эффективна. Проводя такую политику, мы смело можем рассчитывать на увеличение числа туристов, а, если мы введём такой налоговый сбор, то это приведёт только к их оттоку. За границей есть подобный сбор, но там он существует, прежде всего, для граждан других государств и, чаще всего, действует в зонах, где идёт перенасыщение туристическим потоком, у нас же говорить об этом не приходится.

Нельзя идти по пути наименьшего сопротивления – взимать с обычных туристов деньги дважды. Они и так вносят свой вклад местную инфраструктуру, оставляя свои кровные в тех же гостиницах, местах общепита и развлекательных центрах, где прибыль этого заведения уже включает в себя налоги. Российским курортным зонам необходимо задуматься о собственной привлекательности, о том, чем они могут привлечь граждан к себе, кроме того, что туристы обязаны ещё и заплатить за то, что они просто туда приехали.

Я абсолютно убеждён, что от введения курортного сбора выиграют только прямые конкуренты России в этом бизнесе –Турция, Черногория, Хорватия, Болгария. Они и сейчас выглядят привлекательнее в ценовом плане, а уж после «налога на отдых» станут ещё краше. Кроме того, необходимо понимать, что часть легального турбизнеса в России может потерять свои доходы, некоторые люди предпочтут нелегальную гостиницу легальной, где не собирают дополнительный налог, а значит проживание стоит дешевле.