Родить будущее

Тут в администрации президента носятся в попытках создать картину будущего для предвыборной программы. Судя по новостям, лыжи у них не очень едут, хотя до выборов осталось девять месяцев. Родить (извините за каламбур) нужно концепцию, по которой страна поплывет в следующие шесть стабильных лет. Готов нескромно подсобить АП и подскажу, что надо уже наконец решить проблемы, которые страна никак не может осилить вот уже 100 лет. Сейчас будет много истории.

К 1917 году Российская империя подошла с ворохом нерешенных проблем, в первую очередь – вопрос о земле и о мире. И если с последним все более или менее ясно (народ просто устал от бессмысленной и непонятной ему войны), то со вторым вопросом было сложнее. Крестьяне, освобожденные в 1861 году, но фактически лишенные собственности на землю, уже перестали надеяться, что царская власть решит их проблему. Она и не собиралась удовлетворять чаяния большей части населения страны, которые бы шли вразрез с интересами крупных землевладельцев. Чем закончилось известно: крестьянство безучастно смотрело на демонтаж монархии.

Но это были лишь явные проблемы. Существовала еще одна, тянувшаяся столетиями и обострившаяся в начале XX века. Неожиданно выяснилось, что огромная страна, да еще и перешедшая на капиталистические рельсы, не может эффективно управляться на основе сверхцентрализации. Система, в которой все вопросы в конечном итоге завязаны на одном человеке, просто не в состоянии оперативно реагировать на любые события. Она убивает инициативу и снижает ответственность на местах, что тоже не способствует эффективной работе государства. Эрозия властной структуры стала очевидна во время войны – за все 3,5 года участия в ней России бюрократический аппарат так и не смог выстроить систему снабжения продовольствием в Петрограде, что вылилось в Февральскую революцию.

Временное правительство накопившиеся проблемы решать не торопилось, и его быстро сменили большевики, которые как раз наобещали уставшему населению мир и благоденствие. Вопрос о земле, создание союза автономных республик с делегированием полномочий – будущее представлялось в розовых тонах. Реальность социалистического государства оказалась грубее нквдэшного следователя. Вопрос о собственности, в том числе и на землю, решили своеобразно – всё стало народным. Вот только нормальную систему распределения экономических благ не завезли, и все закончилось банальной уравниловкой, убившей инициативу и мотивацию на производстве, а в придачу и русскую деревню. Как и вся командно-административная экономика, уравниловка эффективна только во время войн и масштабных кризисов.

Федерализм Советского союза был прибит еще в зародыше, в результате получилось повторение имперского прошлого – «царь» на троне и сверхцентрализованное государственное устройство. Эффективность, как уже выяснили, была невысокой, что закончилось закономерно – нерешенные проблемы свели СССР в могилу. Наступил капитализм (опять). Вроде как решили проблему с собственностью, правда, как сейчас выяснилось, ненадолго. Сегодня все свелось к тому, что ни один человек в стране не уверен, что завтра его нажитая трудом собственность по-прежнему будет его.

Что касается системы управления государством… Да вы и сами все знаете. Губернаторы как бы есть, и их как бы нет. Все важные решения принимаются только в Москве, у регионов – необходимый минимум полномочий. Сверхцентрализация во всей красе. Так, что есть над чем думать администрации президента и есть проблемы, которые надо решать. Какой будет предвыборная программа, узнаем, судя по всему, скоро. Главное, чтобы лыжи у них в верном направлении поехали.